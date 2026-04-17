Bisceglie, donna morta dopo una caduta dal balcone: il dolore della famiglia e le indagini in corso

BISCEGLIE - Il dramma di Patrizia Lamanuzzi, 54 anni, morta a Bisceglie dopo essere precipitata dal balcone del quinto piano della sua abitazione in via Vittorio Veneto, continua a scuotere la comunità del nord Barese. Sulla vicenda indagano i carabinieri, mentre la Procura di Trani ha disposto l’autopsia per chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

Secondo una prima ricostruzione investigativa, sarebbe stato il marito, Luigi Gentile, 61 anni, a spingere la donna prima di lanciarsi a sua volta nel vuoto dallo stesso balcone. I due erano in fase di separazione dopo oltre venticinque anni di matrimonio.

Le indagini e l’autopsia

Per fare piena luce sull’accaduto, è stato conferito l’incarico per gli accertamenti autoptici a Davide Ferorelli, dell’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Le operazioni potrebbero iniziare già nelle prossime ore.

Gli inquirenti stanno ricostruendo nel dettaglio le ultime fasi della relazione e le circostanze che hanno preceduto la tragedia, che al momento viene inquadrata come un omicidio seguito da suicidio.

Il dolore della famiglia

Intanto, sui social, il nipote della vittima, Pietro de Cillis, ha affidato a un lungo messaggio il dolore della famiglia. Nel testo, la donna viene ricordata come una persona generosa, descritta come una presenza capace di sostenere gli altri e di lasciare un segno profondo nella vita dei suoi cari.

Il post esprime anche rabbia e incredulità per quanto accaduto, definendo la violenza subita come “senza senso” e sottolineando la necessità di riconoscere i segnali di situazioni di fragilità relazionale.

Un appello alla memoria

Nel messaggio, il nipote chiede scusa alla zia per ciò che non è stato possibile evitare e promette di custodirne il ricordo, trasformando il dolore in un impegno a replicarne i gesti di solidarietà e vicinanza verso gli altri.

La comunità di Bisceglie resta intanto sotto shock per una vicenda che ha riportato al centro il tema della violenza domestica e delle sue drammatiche conseguenze.