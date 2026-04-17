Taranto, un weekend con EGO Food Fest 2026

(Foto EGO Food Fest)

TARANTO - Al via EGO Food Fest, ( - Al via EGO Food Fest, ( www.egofestival.it ) il progetto culturale che, giunto all’ottava edizione, trasforma il patrimonio enogastronomico pugliese e jonico in strumento di conoscenza, promozione e sviluppo territoriale.





Anche quest’anno EGO Food Fest trasforma magicamente Taranto per quattro giornate – da venerdì 17 a lunedì 20 aprile – nel cuore pulsante dell’arte culinaria internazionale, un vero e proprio grandioso laboratorio a cielo aperto: per la manifestazione sono arrivati in città più di 170 ospiti tra cui giornalisti di 30 testate nazionali, 30 cuochi, 50 pizzaioli italiani e oltre 55 produttori di eccellenze del Made in Italy!





Il momento inaugurale si tenuto in Camera di Commercio, dove le due ideatrici della manifestazione, la giornalista Monica Caradonna e Ilaria Donateo, hanno consegnato un artistico cadeau ai 16 ristoratori tarantini che hanno aderito allo spin-off EGO Cozza Fest, proponendo nei loro ristoranti un menù dedicato alla Cozza nera di Taranto Presidio Slow Food, con portate in grado di valorizzare le caratteristiche organolettiche e il gusto della regina dei Due Mari (menu, prezzi e location su https://www.egofestival.it/ ).





Dopo questo "prologo" dedicato alla cozza, EGO Food Fest entra nel vivo con due serate – sabato 18 e domenica 19 aprile – tutte dedicate alla pizza, uno dei piatti più amati e diffusi al mondo!





Anche quest’anno, infatti, nel weekend EGO Food Fest propone, nella centralissima Villa Peripato di Taranto, una grande festa popolare con due serate (ingresso gratuito e degustazioni a pagamento) entrambe dedicate alla pizza, simbolo globale di condivisione.





Settanta maestri pizzaioli, 50 pugliesi e 20 dal resto d’Italia, animeranno così uno straordinario viaggio nel gusto, tra impasti contemporanei e ingredienti identitari, accompagnati dalla musica dal vivo gratuita: sabato 18 aprile si esibiranno in concerto i Vega80, mentre domenica 19 aprile ci sarà spettacolo musicale di Angelo Mellone e la sua band.





Dopo questa grandiosa festa di popolo, che permetterà di conoscere l’arte di autentici maestri della pizza, per l’intera giornata di lunedì 20 aprile EGO Food Fest si trasferisce al Relais Histò per l’EGO Academy, il “cuore tecnico” del festival.





In questa prestigiosa location, oltre 25 masterclass vedranno i cuochi "ambassador" confrontarsi direttamente con le radici della cucina italiana: dalle gite botaniche sulle rive del Mar Piccolo agli incontri con i mitilicoltori e i piccoli produttori locali. Le materie prime scoperte diventeranno protagoniste di sessioni formative aperte agli addetti ai lavori e agli appassionati.





In questa giornata, inoltre, sempre al Relais Histò tornerà anche la Pizza Competition che vanterà una giuria composta da 10 tra le firme più autorevoli del giornalismo enogastronomico e i referenti nazionali delle più autorevoli guide di settore.





Nel programma della giornata si segnala all’ora del thè, nella Sala Frantoio dell’Histò alle ore 17.00, lo spettacolo "Dialoghi sulla gioia" con il poeta e paesologo Franco Arminio e la pianista e performing coach Gloria Campaner.





Annunciando l’iniziativa la giornalista Monica Caradonna, ideatrice con Ilaria Donateo della manifestazione, ha spiegato che «EGO Food Fest non è solo un evento, è un atto di fede verso una città che sta riscrivendo il proprio destino attraverso la bellezza e la consapevolezza. Quest’anno il tema della cucina del futuro ci impone una riflessione profonda: non si può più parlare di eccellenza senza parlare di salute del Pianeta e delle persone».





«Portare a Taranto talenti internazionali da tutto il Mediterraneo – ha poi dichiarato Monica Caradonna – significa accendere un faro sulla nostra capacità di accoglienza e sulla straordinaria biodiversità del territorio jonico. In vista dei Giochi del Mediterraneo, vogliamo che Taranto sia percepita non solo come un campo di gara sportivo, ma come un laboratorio di pensiero gastronomico, dove la tradizione dialoga con la scienza e la sostenibilità».





Ego Food Fest 2026 è l’idea di Enogastro Hub aps ed è co-organizzato dalla Camera di Commercio di Brindisi-Taranto ed è realizzata grazie al contributo di Petra Molino Quaglia, Moretti Forni, Gioiella, Consorzio di tutela della Pasta di Gragnano IGP, Consorzio Italiano tutela Mortadella Bologna, Varvaglione1921, Olio Forti, Frantoio Sant’Agata di Oneglia, Cippone Di Bitetto, Raffo, Programma Sviluppo, i comuni di Taranto e Martina Franca, la Provincia di Taranto, i Giochi del Mediterraneo.





Ego Food Fest 2026 è inserito nel progetto di "Coesione Italia 21-27 Puglia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Pugliapromozione. Intervento Finanziato con Risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027. Linea di Intervento 03.02 Turismo e Ospitalità - Riposizionamento Competitivo e Promozione delle Destinazioni Turistiche".