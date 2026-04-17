Barletta, al Teatro Curci le prime anticipazioni della stagione 2026/2027

BARLETTA - In occasione dell’ultimo spettacolo in abbonamento della stagione 2025/2026 del Teatro Curci, il Comune di Barletta ha avviato la consegna di una lettera agli abbonati con cui, oltre a ringraziare il pubblico per la partecipazione e la fiducia dimostrata nel corso dell’anno, vengono presentate le prime anticipazioni della stagione teatrale 2026/2027.

La distribuzione del messaggio avverrà da oggi a domenica direttamente a teatro, in concomitanza con lo spettacolo “Come gli Uccelli” della compagnia Elsinor.

Un segno di attenzione verso il pubblico

L’iniziativa è pensata come un gesto di riconoscenza verso le abbonate e gli abbonati del Teatro Curci, ma anche come un invito a guardare al futuro della programmazione culturale cittadina. Il teatro viene così confermato come spazio centrale della vita culturale di Barletta, capace di accogliere linguaggi differenti, dalla prosa alla comicità, fino alle proposte per famiglie e al teatro contemporaneo.

Nel testo firmato dal sindaco Cosimo Damiano Cannito e dall’assessore alla Cultura e al Turismo Oronzo Cilli, si evidenzia il valore di una stagione partecipata e il ruolo attivo del pubblico nella crescita del teatro.

Le prime anticipazioni del nuovo cartellone

La lettera include anche un primo sguardo su alcuni titoli previsti per la stagione 2026/2027. Tra questi:

Malinconico, con Massimiliano Gallo, che ne cura anche la regia

A casa tutti bene, con la regia di Gabriele Muccino

Scandalo, con Anna Valle e Gianmarco Saurino, diretto da Ivan Cotroneo

Verso la nuova stagione

Il Teatro Curci si prepara così a proseguire il proprio percorso culturale, consolidando il ruolo di presidio artistico cittadino e confermando l’impegno nella costruzione di una programmazione ricca, diversificata e capace di intercettare pubblici differenti.