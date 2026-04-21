Bisceglie, lutto cittadino per Patrizia Lamanuzzi: rinviato il convegno del CAV Save

Il Centro Antiviolenza Save e l’Ambito Territoriale Trani-Bisceglie hanno scelto il silenzio nel giorno in cui la città di Bisceglie si stringe attorno al lutto cittadino per i funerali di Patrizia Lamanuzzi, vittima di femminicidio.

In segno di rispetto e vicinanza alla famiglia, il CAV Save e l’Ambito Territoriale hanno deciso di rinviare il convegno “Autonomia negata: la parità di genere passa per l’indipendenza economica”, inizialmente previsto per il 21 aprile. La scelta è stata condivisa nel contesto del cordoglio cittadino proclamato dall’amministrazione comunale.

Le due realtà hanno sottolineato come il “silenzio” rappresenti in questo momento un gesto di raccoglimento e riflessione, volto a stringersi attorno ai figli della vittima, alla famiglia e all’intera comunità. Allo stesso tempo, viene ribadita la necessità di rafforzare le reti di supporto per le donne in difficoltà, affinché nessuna resti isolata o invisibile.

Nel comunicato viene espresso un ringraziamento alle relatrici Teresa Masciopinto e Annamaria Fiore, alla moderatrice Stefania Girone e a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione dell’iniziativa, per la sensibilità dimostrata nella riorganizzazione dell’evento in un momento particolarmente delicato.

La nuova data del convegno sarà comunicata successivamente.