Polignano a Mare, torna “Ad Libitum”: due anteprime tra musica, fede e pensiero nella Chiesa Matrice

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POLIGNANO A MARE - Polignano a Mare si prepara alla XII edizione di Ad Libitum, la manifestazione che intreccia musica, cultura e spiritualità valorizzando il territorio attraverso linguaggi artistici diversi.

In attesa della programmazione estiva, la rassegna propone due appuntamenti di anteprima inseriti nel ciclo “Sicut Lux – Le metamorfosi tra Scienza e Fede”, ospitati nella Chiesa Matrice Chiesa Matrice Santa Maria Assunta.

Il primo incontro è previsto per venerdì 24 aprile alle 20.30 con “Francesco: Il cuore nascosto del cantico”. Protagonista sarà S. E. Mons. Domenico Sorrentino, in dialogo con il Dott. Vincenzo Defilippis. Durante la serata, la riflessione sarà accompagnata da brani di repertorio sacro medievale dedicati a San Francesco e alla Vergine Maria, eseguiti dal Coro Novum Gaudium.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 30 aprile, sempre alle 20.30, con “Verbum in sono”, un percorso musicale dedicato al Rinascimento, da Palestrina a Tomás Luis de Victoria fino a Felice Anerio. L’esecuzione sarà affidata alla Cappella Musicale Corradiana diretta da Antonio Magarelli.

Entrambi gli eventi propongono un dialogo tra fede, arte e pensiero, a ottocento anni dalla morte di San Francesco, offrendo una riflessione sul rapporto tra spiritualità e conoscenza, tra ciò che la scienza analizza e ciò che la fede interpreta.

La rassegna è organizzata da EPOS Teatro in collaborazione con FEAMC e la Parrocchia Santa Maria Assunta, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Polignano a Mare. Ingresso libero fino a esaurimento posti.