Bisceglie e Bari, due episodi di sangue: indagini su possibili collegamenti tra i fatti

BARI - L’omicidio di Filippo Scavo, avvenuto alle 4 del mattino di domenica in una discoteca di Bisceglie, e il ferimento di Kevin Ciocca, avvenuto poche ore dopo nei pressi del porto di Bari, potrebbero essere collegati. Gli investigatori non escludono un legame tra i due episodi, pur invitando a evitare interpretazioni semplificate come una diretta dinamica di “botta e risposta”.

Sulla vicenda è attiva la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, impegnata in una serie di riunioni in Procura insieme alle forze investigative per coordinare diversi fascicoli e ricomporre il quadro complessivo. L’attività è finalizzata a incrociare intercettazioni, riscontri e dichiarazioni utili a chiarire la dinamica degli eventi.

L’attenzione è alta anche per l’imminenza dei festeggiamenti di San Nicola, evento molto partecipato nel capoluogo pugliese, motivo per cui il Prefetto ha convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, rafforzando il dispositivo di controllo sul territorio.

Gli investigatori stanno ricostruendo una serie di episodi avvenuti negli ultimi due-tre anni, considerati potenzialmente collegati tra loro. In alcune informative risulta citato anche il nome di Scavo, già emerso nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonella Lopez, avvenuta nella discoteca Bahia di Molfetta nel settembre 2024.

Secondo le ipotesi investigative, il contesto non sarebbe riconducibile soltanto a episodi isolati o a vendette immediate, ma potrebbe inserirsi in una più ampia dinamica di tensioni tra gruppi criminali per il controllo del territorio e delle attività illecite, in particolare il traffico di droga.

In questo scenario si inserirebbe la contrapposizione tra la Clan Strisciuglio e la Clan Capriati, storicamente presenti nell’area barese e in diverse zone della provincia.

Gli inquirenti sottolineano inoltre il ruolo crescente della dimensione social nella criminalità giovanile, dove messaggi, immagini e contenuti pubblici contribuiscono a rendere visibili e amplificare dinamiche di conflitto che in passato restavano più riservate.

Le indagini proseguono per definire con maggiore precisione eventuali collegamenti tra i singoli episodi e chiarire la natura complessiva del quadro criminale emerso.