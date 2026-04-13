Bisceglie, l’extralberghiero si organizza: il 9 maggio il convegno “Fare rete per crescere”

BISCEGLIE - Bisceglie si prepara a ospitare un appuntamento dedicato al futuro del turismo locale. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 10:00, presso Palazzo Tupputi – Sala degli Specchi, si terrà il convegno “Fare rete nell’extralberghiero – Strategie condivise e strumenti operativi per una crescita d’eccellenza”.

L’iniziativa è promossa da AEB – Associazione Extralberghieri Bisceglie, con il patrocinio del Comune di Bisceglie e la collaborazione di diverse realtà rappresentative del settore turistico e formativo.

Un settore in crescita che punta alla qualità

L’evento nasce con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze di un comparto in forte espansione come quello dell’extralberghiero, oggi sempre più centrale nell’offerta turistica del territorio.

Al centro del dibattito ci saranno temi come qualità dei servizi, sostenibilità, rispetto delle normative e necessità di fare sistema tra operatori e istituzioni, per trasformare la crescita quantitativa in sviluppo strutturato e qualificato.

I temi e gli interventi

Durante il convegno interverranno esperti e professionisti che affronteranno aspetti tecnici e strategici del settore:

fiscalità e gestione delle strutture ricettive;

sicurezza e normative antincendio;

prevenzione dei rischi sanitari, con focus sulla legionella;

comunicazione digitale e posizionamento online;

gestione delle OTA e ottimizzazione delle prenotazioni;

storytelling territoriale e costruzione dell’esperienza turistica.



