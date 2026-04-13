Borgo Italia inaugura la sua sede a Melpignano: due giorni aperti su innovazione, impresa e futuro dei borghi



Il 17 e 18 aprile 2026, in Via Vittorio Veneto 17, l'hub di innovazione per le aree interne apre le porte con workshop, tavoli tematici e consulenze gratuite. In partnership con Vybra Startup Studio e Invitalia — Sistema Invitalia Startup, in collaborazione con il Comune di Melpignano.





MELPIGNANO (LE) - Borgo Italia inaugura il 17 e 18 aprile 2026 la propria sede in Via Vittorio Veneto 17, a Melpignano (LE). L'evento si svolge in partnership con Vybra Startup Studio — partner del Sistema Invitalia Startup — e con il supporto di Invitalia, Agenzia nazionale per lo sviluppo e l'attrazione degli investimenti, e in collaborazione con il Comune di Melpignano.





Borgo Italia nasce come luogo vivo — un hub di innovazione radicato nel territorio, pensato per chi abita, amministra e costruisce il futuro dei paesi e delle aree interne. Offre supporto e consulenza concreta su Turismo, Intelligenza Artificiale, Silver Economy e Innovazione d'impresa. Le due giornate inaugurali sono aperte a startup, PMI, enti del terzo settore, amministrazioni locali e aspiranti imprenditori.





GIORNO 1 · 17 APRILE 2026





Finanziamenti, Startup e Intelligenza Artificiale per i Piccoli Borghi — Palazzo Marchesale, Sala Gino Strada

La prima giornata si apre alle 11:00 con i saluti istituzionali della Sindaca di Melpignano, Valentina Avantaggiato, e la presentazione del programma. Alle 11:30 prendono avvio due sessioni firmate Invitalia e Vybra Startup Studio: un keynote di Invitalia su Resto al Sud 2.0 — con focus su requisiti di accesso, settori ammissibili, iter di domanda e agevolazioni disponibili — e le altre linee di finanziamento attive (Cultura Cresce, Smart e Start, On- Oltre Nuove Imprese a Tasso 0) e un workshop sull'approccio Startup Studio, con approfondimenti su bandi, piani di investimento e strategie di lancio sul mercato.

Venerdì 17 aprile, alle 15:00, si terrà la sessione dedicata all’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione, per mostrare come i Comuni possano automatizzare processi, migliorare l’interoperabilità tra uffici e offrire servizi digitali più efficienti ai cittadini. Interverrà per un saluto istituzionale il Presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino

Sarà presentata VybraOS, piattaforma SaaS di Vybra Factory progettata come assistente digitale per enti pubblici e privati. La piattaforma consente di interrogare documenti e banche dati comunali, ottenere risposte precise e supportare la gestione di atti, analisi normativa e processi amministrativi. E’ prevista una demo live su casi reali.

Dalle 16:30 alle 18:30 si attiva lo Sportello di Consulenza con Invitalia: consulenze personalizzate in slot da 20 minuti, aperte a imprenditori, startup,giovani, donne sindaci e amministratori per analisi del fabbisogno, verifica dei bandi compatibili e primo orientamento strategico.





GIORNO 2 · 18 APRILE 2026





Turismo, Silver Economy e Innovazione per il Futuro dei Borghi — Sede Borgo Italia, Via Vittorio Veneto 17

Due giornate dense, concrete e aperte: workshop con esperti, tavoli tematici di co-progettazione e sportelli gratuiti per chiunque voglia fare impresa, innovare o ripensare il proprio territorio.

La seconda giornata si svolge direttamente nella nuova sede di Borgo Italia e si apre alle 9:30 con la presentazione ufficiale dell'hub e della sua visione come punto di riferimento per l'innovazione nelle aree interne.

Alle 10:00 prende avvio il Tavolo di Lavoro sul Turismo — "Il futuro del turismo nei piccoli borghi" — un confronto aperto tra operatori, guide, Comuni e imprese per costruire strategie turistiche territoriali integrate: cicloturismo, turismo del saper fare, strumenti digitali e AI, opportunità di co-progettazione e finanziamento. Viene presentato il format Borghi Digitali come modello replicabile.

Alle 11:45 un focus dedicato a "Abitare il Futuro" esplora l'innovazione digitale applicata all'inclusione e all'autonomia abitativa: vengono presentati il progetto europeo eSticky e MonituS — strumento per la vita indipendente e la comunicazione aumentativa per persone con disabilità cognitive, in partnership con Aias Bologna — oltre al bando "Vita e Opportunità" e al progetto "Abitare Melpignano", esempio concreto di comune inclusivo.



