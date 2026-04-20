La Puglia dell’atletica non si ferma: Tuccitto tricolore, giovani in crescita e oltre mille runner in gara

BARI - Un fine settimana intenso, ricco di risultati e segnali estremamente positivi per l’atletica leggera pugliese. Dalle competizioni nazionali su strada alle piste regionali, passando per trail e gare podistiche, il movimento continua a dimostrare vitalità, profondità e qualità tecnica.

A prendersi la scena è stata Alessia Tuccitto, protagonista di una prestazione di alto profilo nella maratona di Rimini, dove ha conquistato il titolo italiano assoluto fermando il cronometro a 2h36’16”, nuovo primato personale. Un risultato che premia anni di lavoro e perseveranza, e che conferma la crescita dell’atleta e del contesto tecnico che la supporta.

Parallelamente, segnali incoraggianti arrivano anche dal settore giovanile. Tra Molfetta e Lecce, sedi delle competizioni provinciali per le categorie Ragazzi e Cadetti, si è registrata una vera e propria raffica di prestazioni di rilievo. Spicca il 4.10 nel salto con l’asta del quindicenne Valerio Piccinni, misura che rappresenta attualmente la migliore prestazione italiana stagionale tra i Cadetti. Ottimi riscontri anche nel mezzofondo con Giuseppe Caporusso (2’38”50 nei 1000 metri) e negli ostacoli con Giuseppe Lucivero (14”94).

In ambito femminile, riflettori su Farida Pasanisi, autrice di un eccellente 44”65 nei 300 ostacoli, tempo che vale il nuovo record regionale e un posizionamento ai vertici del ranking nazionale di categoria. Bene anche Annalaura Andriani, solida sia nel salto in lungo (5.03) sia nell’alto (1.53), a testimonianza di una buona versatilità tecnica.

Ad Acquaviva delle Fonti si è invece disputata la seconda prova del Trofeo nazionale di marcia Cadetti, con le vittorie di Mauro Pacella Coluccia nei 5000 metri e Gaia Cavallo nei 3000 metri, confermando la tradizione pugliese anche in questa specialità.

Non meno rilevante il movimento off-road e su strada. Gli ecotrail di Castel del Monte e Ruffano hanno offerto spettacolo e partecipazione, con successi rispettivamente di Tommaso Parisi e Sandro Commendatore tra gli uomini, e di Grazia Sergio e Pamela Greco tra le donne.

Numeri importanti anche nelle gare su strada: oltre mille partecipanti complessivi tra Manfredonia, Turi e Massafra. Nel Trofeo “San Salvatore” successo del burundese Olivier Irabaruta, mentre a Turi, nella “Quattro passi nella Storia”, si sono imposti Francesco Salamida e Silvana Iania. A Massafra, nella Dreher Run, vittorie per Luigi Catalano e Mariangela Ceglia, in una manifestazione che ha assegnato anche i titoli regionali Master.

Il quadro complessivo restituisce l’immagine di un movimento in salute, capace di coniugare risultati di vertice, crescita giovanile e ampia partecipazione. Un sistema che continua a costruire, giorno dopo giorno, basi solide per il futuro dell’atletica pugliese.