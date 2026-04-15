Bisceglie, tragedia familiare in un condominio: marito e moglie trovati morti dopo una caduta dal balcone

BISCEGLIE - Dramma nella serata a Bisceglie, dove un uomo di 61 anni e la moglie di 54 sono stati trovati senza vita alla base di un edificio residenziale. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe lanciato la donna dal balcone del loro appartamento per poi gettarsi a sua volta nel vuoto.

I corpi sono stati rinvenuti uno accanto all’altro nella rampa di accesso ai garage del palazzo in cui la coppia viveva.

Una vicina di casa, ascoltata dai carabinieri, ha riferito di aver udito le urla della donna poco prima della caduta. La testimone ha inoltre raccontato che i due erano in fase di separazione.

La coppia aveva due figli: uno residente in Svizzera e l’altro a Trani. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il contesto della tragedia.