Lizzano, incendio doloso distrugge il lido “Blu Sun” alla vigilia dell’estate

LIZZANO - Un incendio di probabile origine dolosa ha distrutto nella notte lo stabilimento balneare “Blu Sun”, situato sulla marina di Lizzano, nel Tarantino. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, alimentate dalla presenza di materiali altamente infiammabili tipici delle strutture in legno dei lidi balneari.

Il chiosco principale è andato completamente distrutto nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per ore per circoscrivere il rogo ed evitare che si propagasse alle aree limitrofe della spiaggia.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Manduria, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e risalire agli eventuali responsabili. Gli investigatori non escludono al momento la pista dolosa.

Lo stabilimento “Blu Sun” è una delle strutture balneari più frequentate della zona durante la stagione estiva. La distruzione del lido rappresenta un duro colpo per l’economia locale e per l’imminente avvio della stagione turistica.