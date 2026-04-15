Lecce, congresso internazionale sul microbiota pediatrico: arrivano i massimi esperti mondiali

LECCE - Lecce si prepara ad accogliere un appuntamento scientifico di rilievo internazionale: dal 16 al 18 aprile il Grand Hotel Tiziano ospiterà il 10° Congresso Internazionale su Probiotici, Prebiotici e Postbiotici in Pediatria (PPPP 2026), uno dei principali eventi mondiali dedicati allo studio del microbiota in età pediatrica.

Il congresso riunirà studiosi, clinici e ricercatori provenienti da numerosi Paesi, con l’obiettivo di approfondire il ruolo del microbiota e della nutrizione nello sviluppo e nella salute del bambino, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche.

L’iniziativa è promossa dalla World Association for Probiotics, Prebiotics and Postbiotics in Paediatrics, presieduta dalla professoressa Flavia Indrio, ordinaria di Pediatria presso l’Università del Salento e tra i principali riferimenti internazionali nel settore.

Tra i relatori attesi figurano alcuni tra i più autorevoli esperti mondiali, tra cui il professor Alessio Fasano (Harvard Medical School), la professoressa Hania Szajewska (Medical University of Warsaw), il professor Konstantinos Gerasimidis (University of Glasgow), il professor Pascal Striano (Università di Genova), il professor Liam O’Mahony (APC Microbiome Ireland) e la ricercatrice Rochellys Diaz Heijtz (Karolinska Institute).

Il programma scientifico prevede tre giornate di lavori multidisciplinari dedicate allo studio del microbiota nei primi anni di vita, alle interazioni con il sistema immunitario e alle nuove strategie di prevenzione e trattamento in ambito pediatrico. Al centro del confronto anche le innovazioni terapeutiche e le prospettive future della ricerca.

Sono attesi oltre 30 relatori internazionali, espressione delle principali istituzioni accademiche e centri di ricerca impegnati nello studio del microbioma e della nutrizione funzionale.

L’evento, organizzato con il coinvolgimento dell’Università del Salento, conferma il ruolo del territorio nel panorama della ricerca scientifica internazionale e si inserisce tra i principali appuntamenti mondiali del settore.

Il congresso rappresenta un’occasione di aggiornamento e confronto tra specialisti con l’obiettivo di promuovere un approccio sempre più integrato alla salute pediatrica.