Bonus fitti 2024, pubblicata la graduatoria definitiva rettificata degli ammessi

BARI - La ripartizione Patrimonio ha reso noto che sono stati pubblicati nella giornata di oggi, giovedì 16 aprile, la graduatoria definitiva rettificata dei soggetti ammessi al Bonus fitti – competenza 2024 e il relativo elenco aggiornato dei non ammessi.

I nuovi elenchi sostituiscono integralmente quelli diffusi il 14 aprile, risultati incompleti a causa di un problema tecnico-informatico che non aveva tenuto conto dell’esame di 32 ricorsi presentati dagli interessati.

La documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio, in formato conforme alla normativa sulla privacy. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i soggetti coinvolti.

Gli uffici precisano che l’aggiornamento si è reso necessario per garantire la correttezza della procedura amministrativa e la piena tutela dei diritti dei richiedenti.