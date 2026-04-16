Sport, a Bari la prima tappa del tour “Eccellenze sportive pugliesi 2025”

BARI - Si è svolta ieri, nell’Agorà del Consiglio regionale della Puglia, la prima giornata del tour di premiazione delle “Eccellenze sportive pugliesi 2025”, iniziativa promossa dalla Regione Puglia per valorizzare atleti e società sportive che si sono distinti nell’ultimo anno a livello nazionale e internazionale.

Il ciclo di appuntamenti proseguirà il 24 aprile a Trani, con il coinvolgimento delle province di Foggia e BAT, per poi concludersi il 27 aprile a Lecce, dove saranno premiati i rappresentanti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto.

A illustrare l’iniziativa è stato il vicepresidente e assessore allo Sport della Regione Puglia, Cristian Casili, che ha definito il progetto “un percorso che celebra talento, sacrificio e risultati straordinari dello sport pugliese”. L’evento si inserisce nel quadro della Legge Regionale n. 33 del 2006, che riconosce allo sport un ruolo centrale non solo competitivo ma anche educativo e sociale.

Attraverso l’Avviso “Sostegno alle Eccellenze Sportive” sono stati stanziati complessivamente 530mila euro per sostenere atleti e realtà sportive che hanno portato la Puglia sul podio in competizioni nazionali, europee e mondiali. I contributi variano da 750 a 4mila euro, in base al livello della competizione e ai risultati ottenuti.

Secondo i dati diffusi dalla Regione, sono state 661 le domande presentate e 401 le eccellenze premiate complessivamente. Nella sola tappa barese sono stati accolti circa 230 atleti provenienti dal territorio provinciale.

Casili ha sottolineato come, per rispondere all’elevata partecipazione, sia stato necessario intervenire con variazioni di bilancio e la redistribuzione dei residui, così da ampliare la platea dei beneficiari e garantire una maggiore equità nell’assegnazione dei contributi.

“Lo sport è un investimento sul merito e sulla coesione sociale – ha dichiarato l’assessore – e rappresenta un patrimonio collettivo fatto di disciplina, resilienza e impegno quotidiano”.