Brindisi, doppio incendio nella notte: in fiamme palestra e auto, si indaga sul dolo

BRINDISI - Notte di incendi a Brindisi, dove due distinti episodi hanno interessato una palestra e un’auto parcheggiata in due diversi quartieri della città. In entrambi i casi non si esclude la matrice dolosa e sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Il primo intervento si è registrato poco dopo la mezzanotte in via Montebello, nel rione Santa Chiara. Le fiamme hanno coinvolto il vano tecnico di una palestra con ingresso principale su via Appia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno rapidamente domato l’incendio evitando conseguenze più gravi. Presenti anche gli agenti delle volanti della polizia, che hanno effettuato i rilievi del caso. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile. La struttura, al termine delle verifiche, è risultata agibile.

Il secondo episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino in via Guglielmo Ciardi, nel rione Sant’Elia. A essere distrutta dalle fiamme è stata una Nissan Qashqai parcheggiata lungo la strada. L’incendio, partito dalla parte anteriore del veicolo, si è rapidamente esteso al resto della carrozzeria. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Le indagini su questo secondo episodio sono affidate ai carabinieri. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire la natura degli incendi e verificare eventuali collegamenti tra i due episodi.