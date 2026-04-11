Monopoli, Paolo Kessisoglu chiude la stagione teatrale del Mariella con “Sfìdati di me”

MONOPOLI - Si chiude domani, domenica 12 aprile alle 18.30, la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Mariella di Monopoli, intitolata “Il senso delle parole”, con lo spettacolo fuori abbonamento “Sfìdati di me” di e con Paolo Kessisoglu, per la regia di Gioele Dix.

L’appuntamento si terrà eccezionalmente al Teatro Radar di Monopoli e rappresenta l’ultimo atto della rassegna organizzata da Ubuntu non solo teatro APS ETS, con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli e la collaborazione di diverse realtà associative e culturali del territorio, oltre alla media partnership di Radio Puglia.

Lo spettacolo, scritto dallo stesso Kessisoglu insieme a Giorgio Terruzzi e prodotto da ITC2000, è un monologo tragicomico che affronta il tema della comunicazione tra genitori e figli, raccontando la storia di un padre che attende notizie del figlio adolescente ricoverato in ospedale dopo un incidente. L’attesa si trasforma in un percorso interiore fatto di emozioni contrastanti, incomprensioni e riflessioni sul rapporto tra generazioni.

Attraverso ironia, satira e momenti autobiografici, il protagonista costruisce un dialogo immaginario che alterna comicità e introspezione, fino a un finale inatteso. Il titolo stesso richiama l’idea di mettersi in discussione, tra fragilità personali e dinamiche familiari.

Paolo Kessisoglu, nato a Genova nel 1969, è attore, comico e conduttore televisivo. Divenuto celebre con il duo “Luca e Paolo” insieme a Luca Bizzarri, ha attraversato televisione, cinema e teatro, partecipando a programmi come Le Iene, Mai dire Gol, Camera Café e al Festival di Sanremo 2011. Negli ultimi anni si è impegnato anche nel sociale con l’associazione “C’è da fare”, dedicata al supporto degli hikikomori.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili a 18 euro in platea e 16 euro in galleria (ridotto under 18: 14 e 12 euro). Informazioni e prenotazioni tramite i contatti ufficiali e la piattaforma apuliaticket.it/ubuntu.