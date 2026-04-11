Color Holiday supera quota mille camere



Con l’ingresso del Color Dolmen Family Village in Salento, il gruppo di Gianluca Scialfa amplia la propria offerta e supera per la prima volta le mille camere. Per l’estate 2026 arrivano nuove proposte all inclusive pensate per tutta la famiglia





Color Holiday cresce ancora e raggiunge un traguardo importante: per la prima volta supera le mille camere. La catena alberghiera, specializzata nelle vacanze per famiglie con bambini, amplia infatti la propria presenza con l’acquisizione di un grande villaggio in Salento. Si tratta della prima struttura del gruppo al di fuori della Romagna.





Con questo nuovo ingresso, la mascotte Coco - l’unicorno simbolo di Color Holiday - sbarca anche in Puglia. L’obiettivo è offrire vacanze sempre più complete e coinvolgenti per le famiglie, con servizi pensati non solo per i più piccoli, ma anche per il benessere e il relax di mamme e papà.





Oggi Color Holiday conta undici hotel e villaggi turistici, tutti caratterizzati da una formula orientata alle famiglie e da servizi innovativi. Per il 2026 il gruppo prevede circa 300 mila presenze complessive. Le strutture dispongono in totale di 1.075 camere e 3.800 posti letto.





Gli alberghi e i villaggi del gruppo si trovano a Cesenatico, Milano Marittima, Lido di Savio, Lido di Classe, Bellaria Igea Marina, Riccione e, da quest’anno, anche a Minervino di Lecce, dove sorge il nuovo Color Dolmen Family Village.





Uno dei punti di forza di Color Holiday è il format “Premium All Inclusive”, una proposta che comprende numerosi servizi dalla colazione fino a mezzanotte. Una formula pensata per rendere la vacanza più semplice, ricca e piacevole, permettendo alle famiglie di vivere un soggiorno senza pensieri.





Il presidente Gianluca Scialfa, da anni protagonista nell’innovazione dell’offertaturistica per famiglie, guarda con fiducia alla nuova stagione: “Quest’anno, con l’acquisizione del grande villaggio in Salento, abbiamo superato per la prima volta la soglia delle mille camere. Siamo impegnati in un piano di rinnovamento che punta a valorizzare ancora di più le caratteristiche distintive del nostro gruppo. Le strutture in Romagna apriranno dal 23 maggio, mentre a Minervino inaugureremo il 6 giugno, dopo importanti lavori di riqualificazione che hanno trasformato il villaggio in una grande struttura immersa nel verde e pensata per le famiglie con bambini”.





Per l’estate 2026, oltre agli appuntamenti già molto apprezzati come lo Schiuma Party, le feste serali, il Candy Night e la formula con bambini gratis, Color Holiday introduce nuove proposte all inclusive.





Tra le novità c’è il “Free Cocktail”: oltre a bibite, succhi, birra, vino e caffetteria già inclusi, la sera anche gli adulti potranno gustare gratuitamente alcuni cocktail. Un modo per offrire ai genitori un momento di relax mentre i bambini giocano e si divertono con l’animazione all’interno del villaggio.





Con questa nuova apertura e con un’offerta sempre più ampia, Color Holiday si prepara a vivere un’estate 2026 all’insegna della crescita, dell’ospitalità e del divertimento per tutta la famiglia.