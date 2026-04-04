Brindisi, lunedì 6 aprile alle ore 10 taglio del nastro inaugurale della V Edizione de 'La Pasquetta Brindisina… la più grande di sempre'



BRINDISI - Tutto pronto per la V Edizione de "La Pasquetta brindisina". L’inaugurazione dell’happening è in programma proprio nel giorno di Pasquetta 2026, il 6 aprile, con la cerimonia del taglio del nastro in programma alle ore 10:00 presso il grande arco gonfiabile, con la conduzione curata dal giornalista brindisino e presentatore ufficiale Nico Lorusso, alla presenza dell’organizzatore, il Maestro Carmine Iaia, del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e di Don Mimmo Roma, parroco della Cattedrale, che impartirà la benedizione all’evento. L’importante momento di apertura godrà della voce della cantante Vanexa che dedicherà ai presenti una canzone. - Tutto pronto per la V Edizione de "La Pasquetta brindisina". L’inaugurazione dell’happening è in programma proprio nel giorno di Pasquetta 2026, il 6 aprile, con la cerimonia del taglio del nastro in programma alle ore 10:00 presso il grande arco gonfiabile, con la conduzione curata dal giornalista brindisino e presentatore ufficiale Nico Lorusso, alla presenza dell’organizzatore, il Maestro Carmine Iaia, del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e di Don Mimmo Roma, parroco della Cattedrale, che impartirà la benedizione all’evento. L’importante momento di apertura godrà della voce della cantante Vanexa che dedicherà ai presenti una canzone.





Sarà quindi ancora una volta il Parco XIX Maggio 2012 (Parco del Cillarese) cuore verde della città, ad ospitare questa nuova, grande occasione di festa. Con la sua quinta edizione, la Pasquetta Brindisina compie infatti un passo in avanti, trasformandosi per la prima volta in un evento diffuso nel tempo e pensato per accompagnare la città lungo tutti i ponti festivi tra aprile e maggio 2026, un vero e proprio calendario di appuntamenti che prenderà il via proprio dalla Pasquetta e che animerà il parco nelle date del 4-5-6 aprile, 24-25-26 aprile e 1-2-3 maggio, trasformando il grande polmone verde cittadino in un luogo di incontro, socialità e partecipazione per residenti, famiglie e visitatori.





La manifestazione nato come un importante e ambizioso intento, quello di tenere i brindisini in città evitando che, in mancanza di momenti dedicati proprio alle famiglie, possano spostarsi altrove per trascorrere la Pasquetta e gli altri giorni festivi di questo periodo dell’anno, si conferma come una grande festa collettiva capace di unire sport, intrattenimento, divertimento e sapori, offrendo un’esperienza completa all’aria aperta. Protagoniste saranno le associazioni sportive della ASCR "Uniti per lo Sport" come la Boxe Iaia e la società di Volley Koru, che con dimostrazioni, attività e momenti di prova aperti al pubblico, permetteranno a grandi e piccoli di avvicinarsi a tante discipline diverse attraverso esperienze dirette guidate da istruttori, allenatori e maestri qualificati.





Accanto allo sport, un ricco programma di intrattenimento e spettacolo: musica, dj set, esibizioni live e performance artistiche con l’animazione dei Que Lo Cura e il repertorio della Band Vanexa accompagneranno le giornate di festa, creando un’atmosfera coinvolgente e dinamica capace di animare ogni angolo del parco. La grande area mattonata attigua alla fontana diventerà inoltre il palcoscenico dedicato alle scuole di danza e ballo, che si alterneranno con coreografie, dimostrazioni e momenti di spettacolo aperti al pubblico.





Grande attenzione sarà come sempre riservata alle famiglie e ai più piccoli, con un’ampia area ludica attrezzata con giochi, gonfiabili e giostrine, a cura dei Fratelli Montenero pensata per rendere la permanenza nel parco piacevole e coinvolgente per tutte le età.





A completare l’esperienza, una proposta food & street food curata proprio da Armando Iaia accompagnerà i visitatori lungo tutto il percorso dell’evento, con stand dedicati alla ristorazione e alle specialità da gustare all’aperto, contribuendo a rendere “La Pasquetta Brindisina” un momento di convivialità e condivisione.





Un grande contenitore di energia, partecipazione e vitalità che si prepara dunque a vivere la sua edizione più ampia di sempre, pronto a trasformare ancora una volta il Parco del Cillarese nel cuore pulsante della primavera brindisina.