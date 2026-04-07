Latte pugliese, accordo sul prezzo a 0,51 €/litro: nasce un tavolo permanente per il settore

Puglia

BARI - Si è chiusa con un’intesa tra le parti la riunione sul comparto lattiero-caseario in, dove è stato definito il prezzo del latte a 0,51 euro al litro. L’accordo è stato raggiunto tra l’assessorato regionale all’Agricoltura e le associazioni di categoria dei produttori e trasformatori.

Un’intesa frutto di una trattativa complessa

Il confronto si è svolto nell’ambito del cosiddetto “Tavolo Latte”, convocato per definire una posizione condivisa sul prezzo della materia prima e garantire stabilità al comparto. La mediazione è stata condotta dall’assessorato regionale all’Agricoltura, con il supporto delle rappresentanze industriali e artigiane della filiera.

Secondo quanto emerso, l’accordo rappresenta un punto di equilibrio tra le diverse esigenze economiche del settore, con l’obiettivo dichiarato di tutelare la produzione locale e garantire continuità agli allevatori.

Paolicelli: “Risultato importante per tutta la filiera”

L’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli ha definito l’intesa “un risultato significativo”, sottolineando il lavoro congiunto tra produttori e trasformatori. Nel confronto è stata evidenziata anche la differenza con altre aree del Paese, dove il prezzo si sarebbe fermato a livelli inferiori.

Particolare attenzione è stata posta all’utilizzo del latte locale: la Regione ha ribadito la necessità di garantire che i prodotti a marchio Puglia siano realizzati effettivamente con materia prima regionale, rafforzando i controlli sulla filiera.

Verso un tavolo permanente

Uno degli elementi centrali dell’accordo è la costituzione di un tavolo permanente sul latte, che si riunirà nuovamente l’11 maggio. L’obiettivo è trasformare l’intesa in un percorso strutturale di sviluppo del comparto, superando interventi emergenziali e puntando a strategie di lungo periodo.

La misura punta a rendere più stabile e competitiva la filiera lattiero-casearia pugliese, in un contesto economico segnato da pressioni sui costi e dalla necessità di valorizzare la produzione locale.

Una filiera strategica per la Puglia

Il settore lattiero-caseario resta uno dei comparti agricoli più rilevanti per l’economia regionale Puglia, con un ruolo centrale sia nella produzione agricola sia nell’industria di trasformazione.

L’intesa raggiunta viene letta dalle parti come un primo passo verso una maggiore stabilità del mercato e una migliore organizzazione della filiera, con l’obiettivo di garantire redditività ai produttori e continuità agli investimenti del settore.