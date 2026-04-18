Brindisi, sospeso laboratorio di analisi dopo i controlli dei NAS: irregolarità igieniche e gestionali

BRINDISI - Gravi irregolarità sono state riscontrate in un laboratorio di analisi cliniche della provincia di Brindisi, accreditato con il Servizio sanitario regionale, al termine di controlli effettuati dai NAS di Taranto.

Secondo quanto emerso, l’ispezione avrebbe evidenziato criticità igienico-strutturali e irregolarità nella gestione del personale, tali da determinare l’intervento della Regione Puglia. La Sezione Accreditamento e Qualità ha disposto la sospensione immediata dell’accreditamento istituzionale della struttura e l’avvio della procedura per l’eventuale revoca definitiva.

Contestualmente è stato imposto lo stop alle attività in convenzione con l’ASL di Brindisi, con il conseguente blocco del budget contrattualizzato con il servizio sanitario.

I controlli, svolti in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, avrebbero fatto emergere diverse criticità sia sul piano organizzativo sia sui requisiti del personale impiegato.

La posizione della struttura è ora al vaglio delle autorità competenti, che dovranno stabilire eventuali responsabilità e valutare ulteriori provvedimenti a tutela della salute pubblica.