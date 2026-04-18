Apricena, incendio ed esplosione in un appartamento: due anziani ustionati per una probabile fuga di gas

APRICENA - Due anziani, entrambi di circa 80 anni, sono rimasti ustionati in seguito a un incendio che ha provocato anche un’esplosione all’interno del loro appartamento ad Apricena, alla periferia del centro abitato.

L’episodio si è verificato poco prima delle 14 in via della Costituzione Repubblicana, in una palazzina di quattro piani. Secondo le prime ipotesi, a causare il rogo sarebbe stata una fuga di gas proveniente dalla caldaia, che avrebbe innescato lo scoppio.

La coppia è stata soccorsa tempestivamente dal personale del 118 e trasferita in ospedale per le cure del caso. Le loro condizioni, pur avendo riportato ustioni, non sarebbero considerate gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare l’origine della fuga di gas.