Casarano corsaro a Latina: 2-1 al “Francioni”, decide Chiricò su rigore
Casarano Calcio
FRANCESCO LOIACONO - Il Casarano espugna lo stadio Stadio Domenico Francioni battendo 2-1 il Latina nella 36ª giornata del girone C di Serie C.
Primo tempo equilibrato
La gara si apre con buoni ritmi: al 4’ Ferrara non riesce a indirizzare in porta di testa, mentre al 6’ Riccardi calcia fuori. I padroni di casa crescono nel finale di frazione, sfiorando il vantaggio con Lipani e Vona.
Ripresa decisiva
Nel secondo tempo il match si accende. Al 7’ il Casarano passa in vantaggio con Grandolfo, che finalizza di sinistro un assist di Leonetti.
Al 12’ viene annullato un gol a Riccardi per fuorigioco, episodio che cambia l’inerzia della gara. Al 21’ arriva il raddoppio ospite: calcio di rigore trasformato da Cosimo Chiricò, assegnato per un fallo di Tomaselli su Cajazzo. Nell’occasione il Latina resta in dieci uomini per l’espulsione dello stesso Tomaselli.
Reazione Latina
Nonostante l’inferiorità numerica, il Latina reagisce e al 23’ accorcia le distanze con Lipani, autore di un preciso destro da fuori area. I nerazzurri sfiorano il pari con D’Angelo, mentre nel finale si registrano occasioni da entrambe le parti, tra cui un tentativo di Perez e una chance per Dutu al 96’.
Classifica e prossimo turno
Con questa vittoria il Casarano sale al settimo posto con 53 punti, mentre il Latina resta quintultimo a quota 36 insieme al Picerno.
Nel prossimo turno, la 37ª giornata, il Casarano affronterà il Crotone domenica 19 aprile alle 20:30 allo stadio Stadio Giuseppe Capozza.