Foggia-Siracusa 1-1 allo “Zaccheria”: pari nel finale e classifica complicata per i rossoneri

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FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia non va oltre l’1-1 contro il Siracusa allo stadio Stadio Pino Zaccheria nella 36ª giornata del girone C di Serie C.

Primo tempo: Siracusa avanti

L’avvio è vivace con un’occasione per Frisenna, ma al 33’ sono gli ospiti a trovare il vantaggio con Arditi, bravo a finalizzare di destro.

Ripresa: reazione Foggia

Nel secondo tempo il Siracusa sfiora il raddoppio ancora con Arditi e con Valente, ma al 14’ arriva il pareggio del Foggia con Tommasini, autore di una girata di destro.

Gli ospiti continuano a rendersi pericolosi con Di Paolo, senza però trovare il gol del nuovo vantaggio.

Nel finale il Siracusa resta in dieci uomini per l’espulsione di Gudelevicius per doppia ammonizione.

Classifica e prossimo turno

Il Foggia resta terzultimo con 27 punti, mentre il Siracusa è penultimo a quota 24.

Nel prossimo turno i rossoneri affronteranno il Monopoli domenica 19 aprile alle 20:30 allo stadio Stadio Vito Simone Veneziani.

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