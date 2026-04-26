Casarano–Ugento, scontro tra auto e moto: muore un 49enne

CASARANO – Grave incidente stradale nella mattinata lungo la strada provinciale 72 che collega Casarano a Ugento, nei pressi di un passaggio a livello. Nel violento impatto tra un’auto e una moto ha perso la vita un uomo di 49 anni.

La vittima è Rocco Perrone, macellaio originario di Ruffano e molto conosciuto nel basso Salento. L’uomo si trovava alla guida di una Kawasaki di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat 500.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto in curva, con i due veicoli che si sarebbero trovati su traiettorie opposte. L’impatto è stato particolarmente violento.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare: i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Illeso il conducente dell’auto, un uomo di 61 anni.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri della compagnia di Casarano e della stazione di Collepasso, impegnati anche nella gestione della viabilità e nella ricostruzione precisa della dinamica dell’incidente.