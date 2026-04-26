Lecce, all’UniSalento un convegno sulla delinquenza minorile e il nuovo decreto sicurezza

LECCE – Si terrà mercoledì 29 aprile, alle ore 9, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento (Campus Ecotekne, plesso R2), il convegno dal titolo “La delinquenza minorile nel nuovo decreto sicurezza”.

L’iniziativa è promossa dal Corso di Laurea in Diritto e Management dello Sport e coinvolge rappresentanti del mondo accademico, forense e delle istituzioni, con l’obiettivo di approfondire il tema della devianza giovanile e gli strumenti normativi di contrasto.

L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti istituzionali della rettrice Maria Antonietta Aiello, della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone e del direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche Luigi Melica. Previsti anche gli interventi di rappresentanti del mondo sportivo e delle forze dell’ordine locali.

L’introduzione sarà curata dal professor Francesco F. Tuccari, ordinario di Diritto Amministrativo e Pubblico presso lo stesso ateneo.

Il programma prevede due relazioni principali: la prima dell’ex procuratore per i minorenni di Bari Ferruccio De Salvatore, dedicata al tema del disagio e della criminalità minorile e al ruolo delle istituzioni; la seconda del professor Giulio De Simone, ordinario di Diritto Penale, che interverrà sul rapporto tra delinquenza minorile, sistema penale ed equilibrio tra effettività della giustizia e dinamiche di opinione pubblica.

A moderare l’incontro sarà Lorenzo Prete, cultore della materia presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche. Le conclusioni sono affidate a Riccardo De Bellis, consigliere regionale dell’Unione Italiana Tiro a Segno Puglia.

L’evento si inserisce nel più ampio dibattito sulle politiche di sicurezza e sulle risposte istituzionali al fenomeno della criminalità giovanile.