Noicattaro, incendio nella notte: tre auto coinvolte, intervento dei Vigili del Fuoco

NOICATTARO – Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco, intervenuti intorno alle 3 nel comune di Noicattaro per un incendio che ha interessato inizialmente un’autovettura, propagandosi poi ad altri veicoli.

In totale sono tre le auto coinvolte dalle fiamme, tra cui una alimentata a GPL, circostanza che ha reso più complesse le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

L’intervento dei pompieri è durato circa un’ora, al termine della quale l’incendio è stato completamente domato ed è stata esclusa la presenza di ulteriori rischi per la zona circostante.

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause del rogo, su cui sono in corso gli accertamenti.