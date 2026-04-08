Frana di Petacciato, allarme sulle infrastrutture: Leccese chiede un piano d’emergenza nazionale

Petacciato

La situazione lungo la dorsale adriatica torna al centro del dibattito istituzionale dopo la frana di, che ha provocato gravi ripercussioni sulla viabilità ferroviaria e stradale tra Molise e Puglia.

Il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha lanciato un appello al Governo chiedendo interventi urgenti e un piano straordinario per la messa in sicurezza dell’area e il rapido ripristino dei collegamenti, definendo la situazione “una criticità che riguarda l’intero Paese”.

Secondo Leccese, il protrarsi dell’emergenza potrebbe comportare il rischio di isolamento della Puglia e una possibile interruzione dei principali assi di collegamento nazionali lungo la direttrice adriatica. Per questo, ha sollecitato un intervento immediato per garantire la continuità della tratta Bari-Napoli e scongiurare ulteriori disagi alla mobilità di persone e merci.

Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato anche la necessità di un coordinamento tra Governo, Protezione civile e Regioni coinvolte, chiedendo che i territori interessati siano pienamente rappresentati nel tavolo di gestione dell’emergenza.

Leccese ha infine ribadito che la sicurezza delle infrastrutture e la continuità dei collegamenti rappresentano una priorità nazionale, soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica e del ruolo strategico della dorsale adriatica per il sistema produttivo del Paese.