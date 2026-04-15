Cerignola, lite tra vicini degenera: uomo ferito da un colpo di pistola

CERIGNOLA - Una lite tra condomini è sfociata in una sparatoria nella serata di ieri a Cerignola, nel quartiere Torricelli. Un uomo di 57 anni è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco alla gamba.

Secondo una prima ricostruzione, a sparare sarebbe stato un vicino di casa poco più che trentenne. All’origine del violento episodio ci sarebbero contrasti di natura economica maturati nel tempo.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato medicato. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della polizia, impegnata a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità.