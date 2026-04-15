Modugno, rapina alla Sunny Infissi finisce in sparatoria: ferito il titolare

MODUGNO – Momenti di forte tensione nella serata di ieri lungo la statale 98, dove una rapina ai danni di un’azienda si è conclusa con una sparatoria e il ferimento del proprietario.

L’episodio si è verificato all’interno della sede della Sunny Infissi, dove due uomini con il volto coperto avrebbero fatto irruzione nei locali con l’intento di mettere a segno il colpo. Durante l’azione sarebbe poi scoppiata una colluttazione con il titolare dell’attività.

Nel corso della concitazione, il proprietario è rimasto ferito. Non è ancora chiaro se il ferimento sia avvenuto a seguito di un colpo d’arma da fuoco o durante la colluttazione, elemento su cui sono in corso accertamenti.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Bari. Le sue condizioni non sono al momento note nel dettaglio.

Sul caso indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto e a risalire all’identità dei responsabili della rapina.