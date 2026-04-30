Challenger 175 di Cagliari: Berrettini ai quarti, avanzano Pellegrino e Arnaldi

- Prosegue il torneo Challenger 175 di Cagliari con diversi risultati importanti per i tennisti italiani impegnati nel tabellone di singolare e doppio.

Nel singolare, Matteo Berrettini supera l’americano Patrick Kypson al termine di una sfida combattuta, chiusa 6-4 6-7 7-6, e conquista l’accesso ai quarti di finale. Avanza anche Andrea Pellegrino, che ha la meglio sul greco Stefanos Sakellaridis con il punteggio di 2-6 6-4 6-4.

Successo in rimonta per Matteo Arnaldi, che elimina Federico Arnaboldi imponendosi 6-7 6-4 6-2. Vittoria netta per Gianluca Cadenasso, che batte il giapponese Rei Sakamoto 6-3 6-1. Si ferma invece Luca Potenza, sconfitto dall’americano Aleksandar Kovacevic 6-3 7-6. Eliminato anche Federico Cinà, battuto dall’argentino Juan Manuel Cerundolo 6-7 6-4 6-3.

Nel tabellone di doppio, avanzano ai quarti Andrea Pellegrino in coppia con l’argentino Roman Andres Burruchaga, dopo il successo 6-3 7-6 contro il canadese Cleeve Harper e il britannico David Stevenson. Fuori invece la coppia formata dal ceco Petr Nouza e dall’austriaco Neil Oberleitner, vittoriosa 7-6 6-2 sul duo composto dal portoghese Nuno Borges e dal rumeno Victor Cornea.