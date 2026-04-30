Serie A, Lecce a Pisa per la salvezza: sfida decisiva all’Arena Garibaldi

Il Lecce sarà impegnato domani alle 20.45 sul campo del Pisa, all’Arena Garibaldi, nella gara valida per la 35ª giornata di Serie A. Una partita che può avere un peso importante nella corsa salvezza dei salentini.

Dopo lo 0-0 ottenuto al “Bentegodi” contro il Verona, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco è chiamata a conquistare i tre punti per compiere un passo avanti fondamentale nella lotta per non retrocedere. Di fronte ci sarà un Pisa reduce dalla sconfitta per 1-0 contro il Parma al “Tardini” e determinato a cercare una vittoria per risalire dall’ultimo posto in classifica.

Sul fronte Lecce, il tecnico dovrà fare i conti con diverse assenze: Berisha, Gaspar, Fofana, Pierotti e Sottil sono indisponibili per infortunio. La squadra dovrebbe schierarsi con Ramadani e Coulibaly sugli esterni, Gandelman in cabina di regia e il tandem offensivo composto da Stulic e Banda.

Il Pisa guidato da Oscar Hiljemark non avrà invece a disposizione Denoon, Marin e Tramoni, tutti fermati da problemi muscolari. Sulle fasce dovrebbero agire Aebischer e Vural, con Moreo schierato sulla trequarti e Stojković in avanti.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

L’unico precedente in Serie A disputato a Pisa risale al 16 settembre 1990, quando i toscani si imposero nettamente per 4-0: decisiva la doppietta di Piovanelli e le reti di Simeone e Padovano.