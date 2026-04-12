ChildRead: donati libri ai primi nati del 2026





Nel pomeriggio di giovedì 4 aprile, la Biblioteca comunale di Noci si è riempita di una presenza davvero speciale: carrozzine, sorrisi emozionati e le voci dei più piccoli, tra vagiti e pianti, hanno animato gli spazi rendendo l’atmosfera viva e carica di significato.

Nell’ambito del progetto “ChildRead 0-6”, sono stati consegnati ai primi quindici bambini nocesi nati nel 2026 un kit di libri pensato per accompagnarli fin dai primissimi mesi di vita. All’incontro hanno preso parte la consigliera delegata alla cultura del Comune, Marta Jerovante, la responsabile del progetto ChildRead, Maria Antonieta Salamida, e il direttore della Biblioteca comunale di Noci, Giuseppe Basile.

Durante l’incontro è stato sottolineato come la nascita di un figlio rappresenti un momento unico, carico di emozione e speranza. Il dono del libro assume così un valore simbolico e concreto insieme: non è soltanto un oggetto, ma uno strumento di relazione, scoperta e crescita condivisa.

Leggere a un bambino fin dalla nascita significa infatti offrirgli molto più di una storia. Numerosi studi dimostrano che la lettura precoce favorisce lo sviluppo del linguaggio, stimola la curiosità e contribuisce alla costruzione delle prime competenze cognitive ed emotive. Ma soprattutto, rappresenta un momento di intimità profonda tra genitore e figlio: attraverso la voce, lo sguardo e il contatto, si crea un legame che rafforza il senso di sicurezza e fiducia del bambino.

Anche quando sembra troppo piccolo per comprendere, il neonato ascolta, osserva e percepisce. Le parole, i suoni e le immagini diventano così i primi strumenti attraverso cui esplorare il mondo. In questo senso, il libro diventa uno dei primi compagni di viaggio, capace di accompagnare la crescita e di entrare nella quotidianità familiare come un gesto semplice ma prezioso.

Ai genitori è stato rivolto un incoraggiamento a coltivare momenti di lettura condivisa, ritagliando spazi di calma e attenzione in una società spesso caratterizzata da ritmi frenetici. Ai bambini, invece, è stato dato il benvenuto nella comunità con l’augurio di una vita ricca di storie, scoperte e possibilità.

Durante l’iniziativa sono stati consegnati tre libri: “Bianco e nero” di Tana Hoban, “Buonanotte, coniglietto” di Jörg Mühle e “Guarda che faccia”. I volumi sono stati donati ai genitori dei dodici bambini presenti all’incontro.

Già nella prima edizione del progetto, nel 2024, i libri erano stati consegnati ai primi nati dell’anno, riscuotendo un riscontro molto positivo da parte delle famiglie. Accogliendo quell’esperienza e lo stimolo emerso, l’Amministrazione comunale ha scelto di dare continuità e stabilità all’iniziativa, istituzionalizzandola.

Per questo motivo, la donazione è stata estesa a tutti i nati del 2025: i libri sono attualmente in fase di consegna e possono essere ritirati dai genitori presso la Biblioteca comunale. Si rinnova quindi l’invito a tutte le famiglie che non lo avessero ancora fatto a provvedere al ritiro.

Il progetto “ChildRead 0-6”, gestito dall’associazione Sylva Tour and Didactics APS di Alberobello e finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell) e dal Ministero della Cultura, rappresenta una realtà già consolidata sul territorio a partire dal 2024. L’obiettivo principale è quello di promuovere la lettura ad alta voce e sviluppare una familiarità con il libro sin dalla prima infanzia.

Tra le attività previste vi sono letture ad alta voce nelle biblioteche comunali, curate da lettori esperti e rivolte a bambini da 0 a 6 anni e a genitori in attesa. Sono inoltre in programma incontri in lingua inglese presso le librerie, accessibili tramite iscrizione, e momenti dedicati alle scuole dell’infanzia con autori e autrici, per avvicinare i più piccoli al mondo della narrazione.

La parola chiave del progetto è “esperienza”: i bambini vengono coinvolti in attività sociali e culturali che li aiutano a scoprire il valore delle parole, delle immagini e dei suoni. A completare il percorso, sono previste iniziative di formazione rivolte a genitori, docenti, esperti e operatori socio-sanitari, con l’obiettivo di rafforzare e ampliare quanto già realizzato nelle precedenti edizioni.

A conclusione dell’incontro, la referente dell’associazione Sylva Tour and Didactics APS di Alberobello ha inoltre donato alla Biblioteca comunale venti nuovi libri, prevalentemente silent book, destinati ad arricchire e potenziare la già ricca sezione dedicata ai lettori da 0 a 6 anni.

Un’iniziativa che, attraverso la semplicità di un libro, getta le basi per una crescita ricca di relazioni, immaginazione e conoscenza.