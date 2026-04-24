Comunali Molfetta, Losacco: depositata la lista del Pd a sostegno di Minervini

BARI - È stata depositata questa mattina, con anticipo rispetto alla scadenza prevista, la lista del Partito Democratico per le prossime elezioni comunali di Molfetta.

A darne notizia, attraverso una nota ufficiale, è stato il commissario cittadino del Pd, senatore Alberto Losacco.

“In una manciata di giorni siamo riusciti a costruire una lista competitiva, con tante persone che con generosità hanno dato la loro disponibilità a candidarsi dopo che il partito è rientrato nel suo alveo naturale, quello del centrosinistra”, ha dichiarato Losacco.

Secondo il commissario, la lista rappresenta tutte le generazioni e le diverse culture politiche che compongono il Partito Democratico, nel rispetto dell’equilibrio di genere.

“Era inimmaginabile che il Pd restasse fuori da questa competizione. Siamo invece dove dobbiamo essere: con gli alleati del centrosinistra e con Manuel Minervini, che rappresenta pienamente lo spirito e la domanda di cambiamento di questa città”, ha aggiunto.

Losacco ha infine ringraziato attivisti e simpatizzanti che hanno lavorato in tempi rapidi per consentire al partito di essere presente alla tornata elettorale.

“Adesso comincia la fase più importante: quella per vincere le elezioni e per dare a Molfetta un sindaco e un’amministrazione all’altezza della sua storia e della sua importanza”, ha concluso.