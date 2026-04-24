Senologia del San Paolo, nuova sala d’attesa più accogliente grazie alla donazione di Komen Puglia

BARI - Poltrone più confortevoli, un nuovo desk accoglienza, totem elimina code e un video informativo dedicato al percorso di diagnosi e cura. Cambia volto la sala d’attesa della Senologia dell’Ospedale San Paolo di Bari, ora più accogliente e funzionale grazie alla donazione del comitato Komen Puglia.

Questa mattina il direttore generale della ASL Bari, Luigi Fruscio, ha visitato il reparto di Radiodiagnostica senologica per prendere visione dei nuovi arredi e delle attrezzature introdotte. Nel corso della visita è stato inoltre sottoscritto il protocollo di intesa con Komen Puglia, avviando una collaborazione stabile tra l’azienda sanitaria e l’associazione, già attiva sul territorio nella prevenzione e nella promozione della salute femminile.

“Questa iniziativa rappresenta in modo concreto il valore della collaborazione tra istituzioni sanitarie e associazionismo – ha dichiarato Fruscio –. Investire nell’umanizzazione delle cure significa migliorare non solo gli spazi, ma anche la qualità dell’esperienza che ogni donna vive nel proprio percorso di diagnosi e trattamento”.

All’incontro erano presenti anche la presidente di Komen Puglia Linda Catucci, la responsabile della Radiodiagnostica senologica Angela Vestito, il direttore del Dipartimento di Radiologia Michele Tricarico, il personale della Breast Unit, rappresentanti dell’associazione Energia Donna e la direzione medica di presidio.

“Siamo profondamente orgogliosi di aver finanziato questo progetto che mette al centro la dignità e il benessere delle pazienti in un momento così delicato del loro percorso”, ha spiegato Catucci, sottolineando come l’obiettivo sia quello di far sentire ogni donna accolta in un ambiente confortevole e informata con chiarezza sulle tappe della terapia.

Oltre alla riqualificazione della sala d’attesa, la donazione ha consentito di installare un sistema elimina code e un video informativo pensato per accompagnare le pazienti in tutte le fasi del percorso all’interno della Breast Unit, dall’accesso ai servizi fino al trattamento.

L’accordo firmato prevede inoltre lo sviluppo congiunto di iniziative dedicate alla prevenzione, alla diagnosi precoce e alla promozione della salute femminile, con particolare attenzione alle donne in condizioni di fragilità sociale ed economica, anche attraverso attività sul territorio e prestazioni gratuite.

Importanti anche i numeri dell’attività della Senologia del San Paolo. Nel triennio 2023-2025 le prestazioni complessive sono passate da 38.264 a 48.327, con una crescita significativa dello screening mammografico, salito da 10.828 prestazioni nel 2023 a 16.408 nel 2025.

In aumento anche le attività interne della struttura, più che raddoppiate nello stesso periodo, segnale del consolidamento dei percorsi integrati all’interno della Breast Unit. La Radiodiagnostica senologica del San Paolo è inoltre impegnata nel potenziamento dei servizi presso l’ospedale “Don Tonino Bello” di Molfetta e collabora con il Centro Screening del Di Venere per gli obiettivi aziendali e regionali legati alla prevenzione del tumore al seno.

“Nell’ottica dello screening e della diagnosi precoce – ha spiegato la dottoressa Angela Vestito – il personale è fortemente coinvolto nelle attività promosse da Komen Puglia, anche attraverso le carovane della prevenzione che portano la diagnostica senologica nelle piazze, nelle aziende e nelle parrocchie, avvicinando concretamente i servizi alle cittadine”.