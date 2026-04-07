'Con la mia voce': Monica Sabella (Alessano) finalista al 'Premio Strega'



FRANCESCO GRECO - ALESSANO (LE) - Il bellissimo, toccante romanzo "Con la mia voce" è tra le opere proposte al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2026. - Il bellissimo, toccante romanzo "Con la mia voce" è tra le opere proposte al Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2026.





La news proveniente dal mondo delle patrie lettere, folgora il torpore delle feste pasquali e dell’arrivo della primavera: una scrittrice pugliese, di Alessano (LE) è finalista al Premio Strega, uno dei più prestigiosi in Italia, e non solo.





Il romanzo è infatti tra le opere in gara che nella sezione Ragazze e Ragazzi 2026, l’11ma edizione nella categoria 11+.





Un momento felice per le scrittrici di Puglia: è il caso di rammentare che la leccese Alessandra Politi è in finale al "Premio Campiello" (edizione numero 64) con "Non si comanda il perdono" (Editrice Kimerik, 2025).





Ma torniamo a "Con la mia voce": di cosa parla? Lo spiega la scrittrice, visibilmente emozionata: "Racconta la storia di Marta, una ragazzina di 11 anni la cui vita cambia improvvisamente dopo la perdita della madre. Il dolore non elaborato, l’assenza del padre e il rifugio nel cibo portano la protagonista ad affrontare un percorso difficile, segnato anche dal bullismo e dall’emarginazione.





Una storia intensa e attuale che ha già toccato il cuore di molte giovani lettrici, che si riconoscono nella protagonista e nelle sue fragilità, trovando nelle sue parole un riflesso delle proprie emozioni".





A febbraio Monica aveva parlato della sua opera a Sanremo Giovani, dandogli una visibilità nazionale.





Grande e comprensibile la sua emozione: "Il mio cuore batte forte. Essere tra le opere proposte a un premio così importante è un’emozione difficile da spiegare...".





Non resta che augurare a entrambe la vittoria finale: meritatissima.



