“Concerto per un sorriso”: a Bari l’omaggio a Pino Daniele tra musica e solidarietà

BARI – Sabato 2 maggio 2026, alle ore 20.30, il Nicolaus Hotel di Bari ospiterà “Concerto per un sorriso”, una serata omaggio a Pino Daniele che intreccia musica, memoria e impegno solidale.

Protagonista dell’evento sarà la Jazz Studio Orchestra, diretta dal maestro Paolo Lepore, che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale dedicato all’universo artistico e umano del cantautore napoletano, tra i più influenti della musica italiana contemporanea.

L’iniziativa nasce come progetto di rete tra diverse realtà associative del territorio. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alle associazioni Teniamoci per mano APS e Avrò cura di te OdV. L’evento è organizzato con la collaborazione di Federica Angiulli APS, Culla di Spago, FPS Arte Cultura, Ambiente Puglia, Intrecci di Storie APS e Il Coro del Faro – Associazione musicale.

L’obiettivo è quello di unire cultura e solidarietà, trasformando il concerto in un’occasione di partecipazione collettiva e sostegno concreto a progetti sociali.

Una serata aperta alla città, pensata per celebrare la musica di Pino Daniele e, allo stesso tempo, promuovere valori di inclusione e attenzione verso il prossimo.