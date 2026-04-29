Giornata Internazionale della Danza 2026: ' Gabbie' nuovo spettacolo di teatrodanza della AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica diretta da Vito Alfarano



BRINDISI – In occasione della Giornata Internazionale della Danza, la AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, diretta dal coreografo Vito Alfarano, presenta GABBIE, nuovo spettacolo di teatrodanza realizzato all’interno della Casa Circondariale di Brindisi. – In occasione della Giornata Internazionale della Danza, la AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica, diretta dal coreografo Vito Alfarano, presenta GABBIE, nuovo spettacolo di teatrodanza realizzato all’interno della Casa Circondariale di Brindisi.





L’evento rientra nel programma nazionale della Giornata del Teatro e della Danza, all’interno del cartellone promosso dal Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, e si svolge in collaborazione con la Casa Circondariale di Brindisi.





GABBIE nasce da un’idea del coreografo Vito Alfarano e di Marcello Biscosi, che ne firmano il concept drammaturgico, dando vita a un percorso scenico che indaga con poesia e delicatezza la condizione della persona detenuta e le molteplici forme di libertà e reclusione, visibili e invisibili.





Non un atto di denuncia, ma un dispositivo di riflessione che mette al centro l’esperienza umana della detenzione, restituendone complessità, fragilità e profondità.





In scena, Pasquale Camposeo e Roberto Ronzino – detenuti della Casa Circondariale di Brindisi – insieme alla danzatrice Francesca De Giorgi, costruiscono un racconto corale fatto di corpi, gesti ed emozioni. Attraverso quadri teatrali e coreografici emergono il tempo sospeso della detenzione, l’isolamento, la perdita di autonomia e il continuo dialogo tra “dentro” e “fuori”.





La presenza di Francesca De Giorgi diventa elemento di connessione tra scena e realtà, incarnando ciò che nel carcere viene a mancare: libertà di movimento, relazione e possibilità di espressione. Il suo intervento apre uno spazio di ascolto e relazione, rendendo visibile il desiderio universale di essere riconosciuti e compresi.





Lo spettacolo nasce da un lavoro di scrittura condivisa con i detenuti e si sviluppa con la regia di Vito Alfarano e i testi riadattati da Marcello Biscosi. Le coreografie sono firmate da Vito Alfarano con Saul Daniele Ardillo e Daniele Corsa. Produzione Brindisi Performing Arts Festival, co-produzione Fabula Saltica.





GABBIE si configura come un atto performativo capace di superare il pregiudizio attraverso la conoscenza dell’altro, riconoscendo nell’arte uno spazio possibile di trasformazione, consapevolezza e libertà, anche dietro – e oltre – le sbarre.





L’ingresso è riservato al personale interno della Casa Circondariale e ad alcuni ospiti autorizzati. Lo spettacolo debutterà per la città di Brindisi nel mese di novembre, nell’ambito della programmazione del Brindisi Performing Arts Festival.