Corato, tentata rapina e aggressione a una coppia: 18enne ai domiciliari, coinvolti anche due minorenni

CORATO - La Polizia di Stato ha eseguito lo scorso 14 aprile un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un giovane di 18 anni, ritenuto responsabile di tentata rapina impropria, danneggiamento e lesioni personali. L’episodio, avvenuto il 9 marzo a Corato, nel Barese, sarebbe stato commesso in concorso con due minorenni, la cui posizione è ancora al vaglio degli inquirenti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il gruppo avrebbe tentato di sottrarre la borsa a una donna mentre si trovava in auto con il figlio piccolo. Fallito il colpo, il 18enne avrebbe reagito con violenza nel tentativo di garantirsi la fuga, aggredendo la donna e il marito intervenuto per difenderla.

Nel corso dell’azione sarebbero stati utilizzati anche oggetti contundenti, tra cui pietre e una sedia in legno, che hanno provocato danni significativi ai veicoli della coppia, con un parabrezza distrutto e una fiancata gravemente danneggiata.

La situazione più delicata ha riguardato la donna, che si trovava in stato di gravidanza e avrebbe accusato un malore dopo l’aggressione, rendendo necessario il trasporto in ospedale per accertamenti.

Le indagini, avviate a seguito della denuncia delle vittime, hanno permesso di identificare il presunto responsabile. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre proseguono gli approfondimenti sulla posizione dei due minorenni coinvolti.