Corteo Storico di San Nicola 2026: al via le selezioni per 100 figuranti
BARI - Sono ufficialmente aperte le selezioni per partecipare al Corteo Storico di San Nicola 2026, uno degli eventi più rappresentativi della città di Bari, capace ogni anno di unire tradizione, devozione e rievocazione storica coinvolgendo centinaia di cittadini.
L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, punta a selezionare circa 100 figuranti che prenderanno parte al corteo, contribuendo a ricreare atmosfere e scenari legati alla storia e alla figura di San Nicola, patrono della città.
Come partecipare
Gli aspiranti figuranti dovranno presentarsi nelle giornate di selezione muniti di:
- fotocopia del documento di identità
- codice fiscale
- una foto (in qualsiasi formato)
Durante gli incontri saranno presenti gli organizzatori e la direzione artistica, che valuteranno i candidati.
Il calendario delle selezioni
Le selezioni si terranno nei diversi Municipi cittadini per favorire la massima partecipazione:
- 20 aprile – Municipio 1, via Trevisani 206 (ore 16:00-18:00)
- 21 aprile – Municipio 2, Biblioteca Cagnazzi, via Giovanni Colella 13 (ore 10:00-12:00)
- 22 aprile – Municipio 3, sala consiliare, via Ricchioni 1 (ore 16:00-18:00)
- 23 aprile – Municipio 4, sala consiliare, via Vittorio Veneto 92 – Carbonara (ore 16:00-18:00)
- 24 aprile – Municipio 5, piazza Bellini 1 (ore 16:00-18:00)
Coinvolgere tutta la città
“Anche quest’anno, dopo l’ottima riuscita della scorsa edizione, iniziamo i preparativi del corteo selezionando circa 100 figuranti – ha dichiarato l’assessora alle Culture Paola Romano –. Abbiamo scelto di organizzare le selezioni nei Municipi per coinvolgere tutta la città in questo appuntamento così importante”.
Il Corteo Storico rappresenta uno dei momenti centrali delle celebrazioni nicolaiane, un evento identitario che ogni anno richiama cittadini e visitatori, rafforzando il legame tra storia, fede e comunità.