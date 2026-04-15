Bari, nuova organizzazione per taxi e trasporto pubblico: gli stalli si spostano in via Capruzzi

Bari

Rete Ferroviaria Italiana

BARI - Nell’ambito dei lavori di riqualificazione di piazza, affidati a, cambia la viabilità e viene ridisegnata la distribuzione degli spazi dedicati a taxi e trasporto pubblico nell’area della stazione centrale.

La riorganizzazione si è resa necessaria a seguito del cantiere in corso su piazza Moro, che comporta una nuova gestione degli accessi e delle aree di sosta.

Nuova area taxi in via Capruzzi

Gli stalli riservati ai taxi vengono trasferiti in via Capruzzi, dove sarà concentrato l’intero capolinea cittadino. L’intervento, concordato con le rappresentanze sindacali dei tassisti, prevede anche la creazione di nuove aree per la sosta breve “kiss & ride”.

In particolare, la nuova configurazione comprende:

tre stalli per sosta veloce a tempo (massimo 15 minuti) vicino all’ingresso della stazione;

quattro spazi riservati ai taxi nei pressi dei civici 180-186;

quattordici ulteriori stalli taxi nel tratto tra largo Sorrentino e il civico 152;

uno spazio dedicato agli autobus del trasporto pubblico locale.

Obiettivo: ordine e sicurezza nell’area stazione

Secondo l’amministrazione comunale, la riorganizzazione punta a migliorare la sicurezza e la funzionalità dell’area, oggi interessata da importanti lavori infrastrutturali.

“Si tratta di una soluzione concordata con tutte le sigle sindacali dei tassisti – ha spiegato l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi – che consente di concentrare gli stalli in un’unica area più ordinata e sicura, lontana dal cantiere e dalla movimentazione dei mezzi”.

Cantieri e informazioni ai cittadini

I lavori su piazza Moro proseguono con la cantierizzazione dell’area centrale, mentre restano garantiti percorsi pedonali e accessi per mezzi di emergenza.

Per aggiornamenti è attivo il portale Bari in Progress e il call center comunale dedicato ai cantieri urbani.