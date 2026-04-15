Spettacolo dal vivo, via libera al finanziamento: torna “Le Due Bari” nel 2026

BARI - La giunta comunale di Bari ha approvato l’Accordo di programma con il Ministero della Cultura (MIC) per il sostegno a progetti di spettacolo dal vivo, confermando anche per il 2026 il finanziamento del programma “Le Due Bari”.

Su proposta dell’assessora alle Culture Paola Romano, il Comune ha ottenuto un contributo ministeriale pari a 566.165,73 euro, destinato alla realizzazione di attività culturali a carattere professionale. Le risorse saranno impiegate per promuovere iniziative nelle periferie cittadine, valorizzare il patrimonio culturale e rafforzare l’offerta artistica attraverso teatro, musica, danza e progetti innovativi.

L’obiettivo è duplice: da un lato favorire la coesione sociale e culturale, dall’altro riequilibrare l’offerta tra centro e quartieri, portando eventi e occasioni di partecipazione in tutta la città. Previsti anche percorsi formativi e laboratori dedicati alle arti performative.

“Le Due Bari”, già protagonista delle precedenti edizioni con migliaia di spettacoli gratuiti diffusi nei diversi quartieri, tornerà dunque con un nuovo cartellone. Le attività saranno selezionate tramite bando pubblico, con l’intento di garantire la più ampia partecipazione degli operatori culturali del territorio.

Nei prossimi giorni l’amministrazione avvierà un confronto con sindacati, municipi e rappresentanze del settore per definire il programma in vista della stagione estiva.