Protezione Civile, esercitazione a Polignano a Mare per la tutela della costa con il progetto HANDY

BARI - Due giornate dedicate a formazione, confronto ed esercitazioni operative: la Protezione Civile della Regione Puglia organizza il 13 e 14 aprile 2026 una serie di attività nell’ambito del progetto europeo HANDY, in occasione della Giornata Regionale della Costa.

L’iniziativa rientra nel programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027 e punta a rafforzare le competenze degli operatori di protezione civile nella gestione delle emergenze legate ai cambiamenti climatici, come incendi, alluvioni, terremoti e sversamenti di idrocarburi in mare.

Cuore dell’evento sarà l’esercitazione in programma lunedì 13 aprile tra Modugno e Polignano a Mare, in particolare nell’area di Cala Paura, dove verrà simulato uno scenario di inquinamento marino da petrolio. L’attività consentirà di testare attrezzature e procedure operative con il coinvolgimento di tecnici, volontari e partner internazionali, tra cui enti italiani e croati.

L’obiettivo è migliorare la capacità di risposta del sistema regionale e sperimentare modelli condivisi per la tutela degli ecosistemi costieri, sempre più esposti ai rischi ambientali.

A conclusione della giornata si terrà una conferenza stampa alle ore 15 presso il comando della Polizia Locale di Polignano a Mare.

Martedì 14 aprile le attività proseguiranno nella sede della Protezione Civile regionale con un momento di debriefing tecnico e una visita alla sala operativa, alla presenza anche del Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

Il Comune di Polignano a Mare partecipa attivamente all’iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni per rafforzare prevenzione, monitoraggio e capacità di intervento a tutela del territorio e del patrimonio costiero.