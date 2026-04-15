Cruciani al Teatro Orfeo: “Via Crux” rompe ogni schema

TARANTO - Sabato, ilospita, il nuovo one-man-show di, volto noto de La Zanzara. Uno spettacolo che si presenta come un ritorno sul palco in versione ancora più diretta, tagliente e volutamente provocatoria.

Dal microfono radiofonico al teatro, Cruciani porta in scena un format costruito come un monologo satirico che affronta le contraddizioni della contemporaneità, il dibattito pubblico e le dinamiche del cosiddetto “politicamente corretto”. Al centro, una galleria di temi e figure che attraversano il quotidiano: abitudini sociali, estremismi ideologici e ossessioni culturali.

Uno show senza filtri

“Via Crux” si propone come uno spettacolo di rottura, in cui la satira diventa strumento per mettere in discussione linguaggi, norme sociali e convenzioni comunicative. Un’impostazione dichiaratamente provocatoria, costruita su un registro diretto e privo di mediazioni.

Lo spettacolo si inserisce nella stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Orfeo, realizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, con il supporto di ITS Mobilità Academy.

Informazioni

Info e biglietti:

📞 099 4533590 – 329 0779521

🌐 www.teatrorfeo.it



