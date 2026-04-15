Le vincite più alte e recenti in Puglia



Le vincite top del 2025-26



Taranto: 2 milioni di euro, febbraio 2026 con Mega Miliardario New Bari: 2 milioni di euro, febbraio 2025 Il Miliardario Maxi Uggiano la Chiesa (LE): 1 milione di euro a febbraio 2026 con Edizione speciale VIP Bari: 500 mila euro, dicembre 2025 con Miliardario New Palagiano (TA): 500 mila euro, novembre 2025 con Nuovo 20x Cerignola (FG): 500 mila euro, ottobre 2025 con Numerissimi Foggia: 500 mila euro, settembre 2025 con Miliardario New Copertino (LE): 500 mila euro, luglio 2025 con Doppia Sfida Classic Miliardario New Serracapriola (FG): 500 mila euro, luglio 2025 con Miliardario New Bisceglie (BT) 500 mila euro, febbraio 2025 con Doppia Sfida Classic





Come si vede dalla nostra lista, nel corso del 2025 e nei primi 3 mesi del 2026, le vincite record sono state ottenute tutte con i tagliandi dei Gratta e vinci, che oltre che nelle tabaccherie e rivendite sul territorio, possono essere acquistati e giocati istantaneamente anche nei migliori casinò online. Lo scorso febbraio è stato un mese davvero fortunato per la Puglia, con i 2 milioni vinti a Taranto, grazie a un biglietto Mega Miliardario New da 10 euro venduto nel rione Tamburi. Si tratta della cifra massima che si può ottenere con i biglietti di questa serie.



L’altra vincita straordinaria del mese è stata ottenuta nella frazione di Casamassella a Uggiano la Chiesa nella provincia leccese. Qui il giocatore ha rischiato con l’acquisto di un tagliando della serie Edizione Speciale VIP da 25€, acquistato al bar in piazza Vittorio Emanuele II, e portandosi a casa un milione di euro.



Febbraio è stato il più fortunato dei mesi anche nel 2025: lo scorso anni a Bari è stato venduto un tagliando della serie Miliardario Maxi che ha fatto vincere 2 milioni a un altro giocatore. Oltre ai 10 premi indicati nella nostra lista ci sono tante altre vincite da centinaia di migliaia di euro ottenute con i popolari tagliandi nel corso degli ultimi mesi, in tutte le province.



Lotteria Italia e altri giochi



L’anno è iniziato nel migliore dei modi, anche per un appassionato di un gioco a estrazione, il



Sempre a gennaio, c’è stata la tradizionale estrazione della L’anno è iniziato nel migliore dei modi, anche per un appassionato di un gioco a estrazione, il 10e lotto , che già diverse volte ha premiato dei pugliesi. Il 20 gennaio infatti ad Altamura, in provincia di Bari, con una giocata da soli 3 euro, sono stati vinti 250 mila euro, realizzando un 9 Oro. In pratica si tratta di una schedina in cui oltre a pronosticare 9 numeri, è stata aggiunta l’opzione nel Numero Oro che ha fatto lievitare il premio.Sempre a gennaio, c’è stata la tradizionale estrazione della Lotteria Italia a cui i pugliesi sono molto affezionati. Un fortunato di Gioia del Colle si è accaparrato uno dei premi di consolazione più alti, quello da 100.000 €. Inoltre, sono stati distribuiti tre premi da 50.000 euro a Bari, Foggia, e Casarano in provincia di Lecce. Per finire, a Modugno, Cerignola, Vieste, Gallipoli e Lecce, sono stati venduti biglietti che si sono aggiudicati i premi da 20mila euro.