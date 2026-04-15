Le vincite più alte e recenti in Puglia
I pugliesi amano tentare la sorte con il gioco d’azzardo e in modo particolare, negli ultimi anni, si stanno appassionando molto al gioco online. Nel corso del 2024, l’ultimo anno per il quale abbiamo a disposizione dati completi, in Puglia sono stati raccolti dai siti di gioco legali circa 7 milioni 555 mila euro. Circa il 94,2% di quanto giocato online è tornato in vincite nelle tasche dei giocatori, e cioè circa 7 milioni 118 mila euro.
La passione per il gioco da remoto è in aumento rispetto agli anni precedenti, oggi nella nostra regione, più di un residente su due ha un conto aperto su uno migliori siti di casinò online con licenza ADM. La Puglia, infatti, si piazza al quarto posto per numero di conti online attivi, ben 616 ogni 1000 residenti tra 18 e 74 anni d’età. Resta viva tra i pugliesi anche la passione per il gioco praticato di persona, che a conti fatti è quello che ha assegnato le vincite più cospicue.
A guardare i premi assegnati nel corso del 2025 e in questo inizio 2026, sono i classici tagliandi dei gratta e vinci a farla da padrone con vincite record, di quelle che finiscono sui giornali e fanno scattare la caccia al fortunato.
Le vincite top del 2025-26
- Taranto: 2 milioni di euro, febbraio 2026 con Mega Miliardario New
- Bari: 2 milioni di euro, febbraio 2025 Il Miliardario Maxi
- Uggiano la Chiesa (LE): 1 milione di euro a febbraio 2026 con Edizione speciale VIP
- Bari: 500 mila euro, dicembre 2025 con Miliardario New
- Palagiano (TA): 500 mila euro, novembre 2025 con Nuovo 20x
- Cerignola (FG): 500 mila euro, ottobre 2025 con Numerissimi
- Foggia: 500 mila euro, settembre 2025 con Miliardario New
- Copertino (LE): 500 mila euro, luglio 2025 con Doppia Sfida Classic Miliardario New
- Serracapriola (FG): 500 mila euro, luglio 2025 con Miliardario New
- Bisceglie (BT) 500 mila euro, febbraio 2025 con Doppia Sfida Classic
Come si vede dalla nostra lista, nel corso del 2025 e nei primi 3 mesi del 2026, le vincite record sono state ottenute tutte con i tagliandi dei Gratta e vinci, che oltre che nelle tabaccherie e rivendite sul territorio, possono essere acquistati e giocati istantaneamente anche nei migliori casinò online. Lo scorso febbraio è stato un mese davvero fortunato per la Puglia, con i 2 milioni vinti a Taranto, grazie a un biglietto Mega Miliardario New da 10 euro venduto nel rione Tamburi. Si tratta della cifra massima che si può ottenere con i biglietti di questa serie.
L’altra vincita straordinaria del mese è stata ottenuta nella frazione di Casamassella a Uggiano la Chiesa nella provincia leccese. Qui il giocatore ha rischiato con l’acquisto di un tagliando della serie Edizione Speciale VIP da 25€, acquistato al bar in piazza Vittorio Emanuele II, e portandosi a casa un milione di euro.
Febbraio è stato il più fortunato dei mesi anche nel 2025: lo scorso anni a Bari è stato venduto un tagliando della serie Miliardario Maxi che ha fatto vincere 2 milioni a un altro giocatore. Oltre ai 10 premi indicati nella nostra lista ci sono tante altre vincite da centinaia di migliaia di euro ottenute con i popolari tagliandi nel corso degli ultimi mesi, in tutte le province.
L’altra vincita straordinaria del mese è stata ottenuta nella frazione di Casamassella a Uggiano la Chiesa nella provincia leccese. Qui il giocatore ha rischiato con l’acquisto di un tagliando della serie Edizione Speciale VIP da 25€, acquistato al bar in piazza Vittorio Emanuele II, e portandosi a casa un milione di euro.
Febbraio è stato il più fortunato dei mesi anche nel 2025: lo scorso anni a Bari è stato venduto un tagliando della serie Miliardario Maxi che ha fatto vincere 2 milioni a un altro giocatore. Oltre ai 10 premi indicati nella nostra lista ci sono tante altre vincite da centinaia di migliaia di euro ottenute con i popolari tagliandi nel corso degli ultimi mesi, in tutte le province.
Lotteria Italia e altri giochi
L’anno è iniziato nel migliore dei modi, anche per un appassionato di un gioco a estrazione, il 10e lotto, che già diverse volte ha premiato dei pugliesi. Il 20 gennaio infatti ad Altamura, in provincia di Bari, con una giocata da soli 3 euro, sono stati vinti 250 mila euro, realizzando un 9 Oro. In pratica si tratta di una schedina in cui oltre a pronosticare 9 numeri, è stata aggiunta l’opzione nel Numero Oro che ha fatto lievitare il premio.
Sempre a gennaio, c’è stata la tradizionale estrazione della Lotteria Italia a cui i pugliesi sono molto affezionati. Un fortunato di Gioia del Colle si è accaparrato uno dei premi di consolazione più alti, quello da 100.000 €. Inoltre, sono stati distribuiti tre premi da 50.000 euro a Bari, Foggia, e Casarano in provincia di Lecce. Per finire, a Modugno, Cerignola, Vieste, Gallipoli e Lecce, sono stati venduti biglietti che si sono aggiudicati i premi da 20mila euro.