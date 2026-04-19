Deejay Ten Bari 2026: 10.000 runner invadono la città nella seconda tappa del tour nazionale

ph_Matteo Palumbo

Deejay Ten Bari 2026

BARI -ha fatto registrare il tutto esaurito anche nella seconda tappa dell’edizione 2026, confermando il forte seguito della manifestazione ideata da Linus e organizzata da Radio Deejay. Questa mattina, nel capoluogo pugliese, circa 10.000 partecipanti hanno animato le strade cittadine in un evento che unisce sport, intrattenimento e partecipazione collettiva.

Una città trasformata in percorso di corsa

La partenza è avvenuta alle 9.30 da Corso Vittorio Emanuele II, con Linus a dare il via ufficiale alla gara, affiancato dalle istituzioni locali e da diverse voci storiche dell’emittente. La manifestazione ha visto la partecipazione del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, del Sindaco Vito Leccese e di rappresentanti dell’amministrazione cittadina, a conferma del forte legame tra l’evento e il territorio.

I runner, divisi tra percorso da 5 km (maglia blu) e 10 km (maglia verde), hanno attraversato alcuni dei punti più iconici della città, in un tracciato pensato per valorizzare il paesaggio urbano e il patrimonio storico di Bari.

Il percorso tra mare, storia e centro urbano

Il tragitto ha toccato Corso Vittorio Veneto e le aree adiacenti al Castello Svevo, proseguendo verso Bari Vecchia attraverso il Lungomare Imperatore Augusto e piazza del Ferrarese. Il percorso più breve si è concluso in questa area centrale, mentre il tracciato da 10 km ha continuato lungo i lungomari cittadini fino a Corso Trieste, prima del ritorno verso il traguardo.

L’impostazione del percorso ha permesso ai partecipanti di correre in un contesto scenografico unico, alternando tratti storici, vista mare e attraversamenti urbani.

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Un evento inclusivo e senza competizione

La Deejay Ten si conferma una corsa non agonistica, pensata per coinvolgere persone di tutte le età e livelli di preparazione fisica. L’obiettivo non è la performance, ma la partecipazione collettiva e il piacere di condividere un’attività sportiva in un contesto urbano e festoso.

Le maglie ufficiali adidas hanno distinto i due percorsi, mentre famiglie, gruppi di amici e runner occasionali hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa diffusa lungo tutto il tragitto.

Il Deejay Village e l’esperienza dell’evento

Nei due giorni precedenti la corsa, Piazza della Libertà ha ospitato il Deejay Village, centro operativo e punto di incontro per i partecipanti. Qui è stato possibile ritirare pettorali e kit gara, oltre a partecipare ad attività collaterali, riscaldamenti collettivi e iniziative degli sponsor.

Il villaggio ha rappresentato un elemento centrale dell’esperienza, trasformando l’evento in un appuntamento non solo sportivo, ma anche sociale e di intrattenimento.

Un tour nazionale che prosegue

Dopo il debutto a Torino e la tappa di Bari, la Deejay Ten 2026 proseguirà con gli appuntamenti di Treviso e Milano, dove è previsto il gran finale a ottobre. Il format itinerante continua così a consolidarsi come uno degli eventi podistici popolari più partecipati in Italia.

La tappa barese conferma ancora una volta il successo di una formula che unisce sport accessibile, spettacolo e valorizzazione dei centri urbani attraversati, trasformando ogni città in un grande percorso condiviso.