“Dialoghi sulla gioia”: a Taranto l’incontro tra musica e poesia con Campaner e Arminio

– Un pomeriggio sospeso tra musica e parola poetica, all’ora del tè, nel segno della contaminazione artistica. Lunedì 20 aprile alle ore 17.00 il Relais Histò ospiterà “Dialoghi sulla gioia”, evento promosso dall’EGO Food Fest in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia.

Protagonisti dell’incontro saranno la pianista Gloria Campaner e il poeta, scrittore e regista Franco Arminio, in un format che intreccia esecuzioni musicali e letture poetiche, costruendo un dialogo continuo tra linguaggi espressivi diversi.

Un confronto tra parola e suono

L’evento si sviluppa come un’interazione “ciclica” tra musica e poesia: da un lato il pianoforte, dall’altro la scrittura e la performance poetica, in un alternarsi di suggestioni e improvvisazioni. L’obiettivo è quello di trasformare l’incontro in un’esperienza immersiva, dove narrazione ed emozione si alimentano reciprocamente.

La formula scelta, quella dell’“ora del tè”, punta a rendere l’appuntamento intimo e partecipato, valorizzando la dimensione del dialogo diretto con il pubblico.

I protagonisti

Gloria Campaner, pianista di formazione internazionale e direttrice artistica del MAP Festival, vanta una carriera concertistica che l’ha portata sui palcoscenici di Europa, America, Asia e Africa. Ha collaborato con numerosi artisti e orchestre di primo piano e ha partecipato a progetti divulgativi che uniscono musica e narrazione, anche in contesti educativi e multimediali.

Franco Arminio, originario dell’Irpinia, è poeta e scrittore tra le voci più riconoscibili della letteratura contemporanea italiana. Definito da lui stesso “paesologo”, ha costruito un percorso artistico centrato sull’osservazione dei territori marginali e delle comunità locali, trasformando il paesaggio umano e geografico in materia letteraria e poetica.

Un evento tra cultura e territorio

“Dialoghi sulla gioia” si inserisce nel programma dell’EGO Food Fest 2026, iniziativa dedicata all’incontro tra enogastronomia e cultura, realizzata con il supporto di istituzioni locali e partner del territorio.

L’ingresso è su prenotazione tramite Eventbrite. Per informazioni è possibile contattare l’Orchestra ICO Magna Grecia.



