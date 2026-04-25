Elezioni amministrative, depositate le candidature: in Puglia al voto 54 Comuni, urne aperte il 24 e 25 maggio

BARI - Sono scaduti alle ore 12 i termini per il deposito delle candidature in vista delle elezioni amministrative in programma il 24 e 25 maggio. In Puglia saranno chiamati al voto 54 Comuni, di cui 17 con popolazione superiore ai 15mila abitanti, dove in caso di mancata maggioranza assoluta al primo turno si potrà tornare alle urne per il ballottaggio il 7 e 8 giugno.

Undici dei 54 Comuni pugliesi al voto sono attualmente commissariati. Complessivamente saranno quasi 750mila gli elettori chiamati a scegliere sindaci e nuovi consigli comunali in tutta la regione.

Due i capoluoghi di provincia interessati dalla tornata elettorale: Andria e Trani, entrambe nella provincia Bat, dove si rinnoveranno le amministrazioni comunali.

Nell’area metropolitana di Bari si voterà in nove Comuni. Tra questi spicca Molfetta, dove l’amministrazione è decaduta dopo una recente inchiesta giudiziaria. Tra i centri più rilevanti chiamati al voto figurano anche Capurso, Conversano, Corato, Palo del Colle e Modugno, quest’ultimo finito al centro di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia e oggetto di verifiche sul rischio di infiltrazioni.

Nel Brindisino si voterà in cinque Comuni, tra cui i più popolosi Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni. In provincia di Foggia saranno undici i Comuni al voto, con Lucera e San Giovanni Rotondo tra quelli sopra i 15mila abitanti.

Particolarmente ampia la tornata nel Salento, dove si voterà in 21 Comuni. Tra i centri maggiori figurano Casarano, Gallipoli e Tricase. Cinque invece i Comuni interessati nella provincia di Taranto, tra cui Manduria.

Anche la Basilicata sarà coinvolta dalle amministrative con 16 Comuni chiamati alle urne. Tutti i centri lucani interessati hanno meno di 15mila abitanti, per cui non è previsto alcun turno di ballottaggio. In totale saranno circa 50mila gli aventi diritto al voto.

In provincia di Potenza si voterà in dieci Comuni: Acerenza, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lauria, Moliterno, Sant’Arcangelo e Sarconi.

In provincia di Matera, invece, si voterà in sei Comuni: Accettura, Craco, Grottole, Salandra, San Giorgio Lucano e Tursi.