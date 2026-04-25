Foggia, volontari ripuliscono un’area nel quartiere Martucci: raccolti dieci sacchi di rifiuti

FOGGIA – Mattinata dedicata al decoro urbano nel quartiere Martucci, dove i volontari del gruppo La Via della Felicità di Foggia hanno promosso un intervento di pulizia e riqualificazione in un’area residenziale della zona.

L’iniziativa si è svolta oggi, 25 aprile, con la partecipazione attiva anche di due residenti del quartiere, Luigi e Luca, che hanno collaborato alle operazioni insieme al gruppo di volontari.

Nel corso dell’attività sono stati raccolti dieci grandi sacchi tra erbacce e rifiuti abbandonati, con un intervento finalizzato a restituire maggiore pulizia e vivibilità agli spazi comuni del quartiere.

L’azione rientra nelle attività promosse dall’associazione per sensibilizzare cittadini e comunità sui temi della responsabilità civica, del rispetto dell’ambiente e della collaborazione tra residenti.

“Azioni come questa dimostrano quanto sia importante l’impegno condiviso per la cura degli spazi comuni”, spiegano i volontari, sottolineando come anche piccoli gesti concreti possano contribuire a migliorare il volto della città.

Il gruppo ha inoltre annunciato un nuovo appuntamento in programma domenica 26 aprile dalle ore 10, quando prenderà parte insieme ad altre associazioni a una giornata di eco-trekking presso il Parco Naturale del Bosco Incoronata.

L’auspicio espresso dagli organizzatori è che iniziative di questo tipo possano coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini, favorendo una partecipazione attiva per una Foggia più pulita e vivibile.