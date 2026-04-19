FdI su Emiliano: “Dopo il libro, il sequel sul buco della sanità pugliese”

BARI - Dichiarazioni polemiche del gruppo regionale di Fratelli d’Italia contro l’ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dopo l’annuncio del suo primo libro, “L’alba di San Nicola”.

“Non vediamo l’ora di leggere l’opera prima dell’ex presidente Michele Emiliano – afferma il gruppo consiliare di FdI – siamo convinti che sarà una lettura decisamente migliore e più godibile dei suoi 10 anni di governo della Puglia. Per questo lo invitiamo a non posare la penna e a continuare”.

Nel comunicato, il gruppo affonda poi sul tema della sanità regionale, chiedendo idealmente a Emiliano una seconda opera: “San Nicola, si sa, è amante dei forestieri, noi lo esortiamo a dedicare un libro ai pugliesi: una sorta di autobiografia in cui spieghi come sia stato possibile, in particolare tra il 2024 e il 2025, arrivare a una voragine nei conti della sanità pugliese fino a toccare i 369 milioni di euro”.

La nota prosegue con ulteriori toni politici, definendo la situazione una “guerra” tra amministrazioni regionali e sostenendo che i cittadini sarebbero le “prime vittime” per via di possibili ricadute fiscali.

L’intervento si inserisce nel più ampio confronto politico sulla gestione della sanità in Puglia e sulle valutazioni relative ai conti del sistema sanitario regionale.