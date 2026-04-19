Il Maestro Sebastian Jacot a Mesagne: Masterclass e Concerto al Teatro Comunale



MESAGNE (BR) - L’associazione "Estro Armonico" è lieta di annunciare la presenza a Mesagne (Br) del celebre flautista Sebastian Jacot, già Primo Flauto dei Berliner Philharmoniker e della Leipzig Gewandhaus Orchestra. - L’associazione "Estro Armonico" è lieta di annunciare la presenza a Mesagne (Br) del celebre flautista Sebastian Jacot, già Primo Flauto dei Berliner Philharmoniker e della Leipzig Gewandhaus Orchestra.





​Il Maestro sarà protagonista di una prestigiosa Masterclass di Flauto nei giorni 20 e 21 aprile 2026 presso il Teatro Comunale di Mesagne. L’evento ha già registrato un eccezionale interesse, raggiungendo rapidamente il sold out per i partecipanti effettivi; restano attualmente disponibili gli ultimi posti per soli uditori, prenotabili ai recapiti sotto indicati.





​A coronamento dell’evento formativo, martedì 21 aprile 2026 alle ore 19:15, si terrà il concerto conclusivo presso il medesimo Teatro Comunale di Mesagne. La serata vedrà l'esibizione degli allievi della masterclass e del Maestro Jacot.





​L'ingresso al concerto è libero e gratuito.





​Per informazioni e partecipazione come uditori:

Telefono: 3807143105